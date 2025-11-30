Eidukai 25. vieta Pasaules kausā 20 kilometru distancē ar kopēju startu
Latvijas sportiste Patrīcija Eiduka svētdien Somijā notiekošajā Pasaules kausā distanču slēpošanā ieņēma 25. vietu 20 kilometru distancē ar kopēju startu, bet Raimo Vīgants finišēja 72. pozīcijā.
Sacenšoties slēpošanā brīvajā stilā, uzvaru svinēja zviedriete Jonna Sundlinga, kura finišēja 50 minūtēs un 24,9 sekundēs. Ciešā cīņā 2,3 sekundes aiz viņas bija amerikāniete Džesija Diginsa, kura savukārt par pussekundi pārspēja norvēģieti Heidi Vengu.
Aiz labāko trijnieka palika divas zviedrietes Frīda Kārlsone un Eba Andešsone, kuras šķīra viena sekundes desmitdaļa, pirmajai no viņām Vengai zaudējot 2,1 sekundi.
Eiduka sacensību gaitā no ceturtā desmita pakāpās uz trešo un uzvarētājai zaudēja divas minūtes un 34,1 sekundi. Nepilnu sešu sekunžu attālumā bija 22. vieta. Sieviešu konkurencē startēja 74 slēpotājas.
Vīriešiem šajā pašā distancē Norvēģijas slēpotājs Haralls Estbergs-Amunnsens uzvarēja ar finišu 44 minūtēs un 42,5 sekundēs. Viņam 1,9 sekundi zaudēja norvēģis Einars Hedegārts, kurš par četrām sekundes desmitdaļām pārspēja zviedru Ervīnu Angeru.
Vīgants finišēja trīs minūtes un 7,2 sekundes pēc uzvarētāja, kas deva 72. vietu 101 slēpotāja konkurencē.
Nākamajās nedēļās ir paredzēti Pasaules kausa posmi Norvēģijas pilsētā Tronheimā un Šveices kūrortā Davosā, bet decembra pēdējā nedēļā Itālijas pilsētā Toblahā sāksies prestižais "Tour de Ski" seriāls.
Janvārī notiks Pasaules kausa posmi Vācijas trasē Oberhofā un Šveices ciematiņā Gomsā, bet pēc tam labākie distanču slēpotāji no 7. līdz 22. februārim sacentīsies Milānas-Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs.
Pēc olimpiskajām spēlēm Pasaules kausa sacensības notiks arī Zviedrijas trasē Fālunā, Norvēģijas pilsētās Drammenā un Oslo, kā arī ASV pilsētā Leikplesidā.