"McLaren" piloti Piastri un Noriss nosaka toni Katarā - Verstapens tikai trešais
"McLaren" piloti Oskars Piastri un Lando Noriss sestdien bija ātrākie pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta priekšpēdējā, 23. posma - Kataras "Grand Prix" - kvalifikācijā.
Trešajā kvalifikācijas sesijā, kas uz brīdi tika apturēta, Piastri savu ātrāko apli veica minūtē un 19,387 sekundēs, pārspējot komandas biedru Norisu par 0,108 sekundēm.
Trešais kvalifikācijā bija Makss Verstapens ("Red Bull"), kuram otrajā rindā blakus startēs "Mercedes" pilots Džordžs Rasels, bet no trešās rindas startēs Kimi Antonelli ("Mercedes") un Isaks Hadžars (RB), kuri kvalifikācijā ieņēma attiecīgi piekto un sesto vietu.
Kopvērtējumā līderis ar 396 punktiem ir Noriss, par 22 punktiem apsteidzot komandas biedru Piastri un par 25 punktiem - Verstapenu.
Uzvaru Konstruktoru kausā jau ir nodrošinājusi "McLaren" vienība.
Šosezon F-1 čempionātā tiek aizvadīti 24 posmi.
Pagājušajā sezonā ceturto reizi pēc kārtas par čempionu kļuva nīderlandietis Makss Verstapens, bet Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".