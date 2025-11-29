"McLaren" pilots Piastri izcīna uzvaru Kataras "Grand Prix" sprintā
"McLaren" pilots Oskars Piastri sestdien, startējot no pirmās pozīcijas, izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta pirmspēdējā, 23. posma - Kataras "Grand Prix" - sprinta sacīkstē.
Piastri bija ātrākais piektdien aizvadītajā sprinta kvalifikācijā un startēja no pirmās pozīcijas, kuru droši nosargāja un tika pie uzvaras.
Otrais, atpaliekot teju picas sekundes, bija no otrās vietas startējušais "Mercedes" pilots Džordžs Rasels, bet labāko trijnieku noslēdza otrs "McLaren" pilots un pasaules čempionāta kopvērtējuma līderis Lando Noriss.
Uzreiz ārpus pirmā trijnieka bija Makss Vertstapens ("Red Bull"), kuram sekoja komandas biedrs Juki Cunoda.
Sestdien vēl paredzēta kvalifikācija pamatsacensībām, kas notiks svētdien.
Kopvērtējumā līderis ar 396 punktiem ir Noriss, par 22 punktiem apsteidzot komandas biedru Piastri un par 25 punktiem - Verstapenu.
Uzvaru Konstruktoru kausā jau ir nodrošinājusi "McLaren" vienība.
Šosezon F-1 čempionātā tiek aizvadīti 24 posmi.
Pagājušajā sezonā ceturto reizi pēc kārtas par čempionu kļuva nīderlandietis Makss Verstapens, bet Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".