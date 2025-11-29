Šorttrekistam Krūzbergam sezonas noslēgumā neizdodas sasniegt pusfinālu 500 metros
Latvijas sportists Roberts Krūzbergs sestdien Nīderlandē Pasaules šorttreka tūres sezonas pēdējā, ceturtajā posmā nepārvarēja ceturtdaļfinālu 500 metru distancē.
Krūzbergs savā slidojumā bija trešais, atpaliekot no otrās vietas tikai 0,083 sekundes, un neiekļuva nākamajā kārtā. Katra slidojuma divi ātrākie sportisti un vēl divi no trešo vietu ieguvējiem sasniedza pusfinālu.
Savukārt 1500 metru distances gandarījuma sacensībās pirmo kārtu pārvarēja Krūzbergs un Reinis Bērziņš, bet izšķirošajā kārtā, cīnoties par iekļūšanu pusfinālā, Latvijas šorttrekisti savos slidojumos ieņēma attiecīgi trešo un piekto vietu, nesasniedzot pusfinālu.
Vēl 1000 metru distancē gandarījuma sacensību pirmo kārtu nepārvarēja Anna Jansone.
Svētdien sacensības sāksies no plkst. 11.15. Pasaules tūres sacensības tiešraidē translē "YouTube" kanālā "Skating ISU".
Šosezon no Latvijas sportistiem Pasaules tūrē startē Reinis Bērziņš, Roberts Krūzbergs, Linards Reinis Laizāns, Māris Jānis Šternmanis un Anna Jansone. Sezonas pirmie divi posmi notika Monreālā, bet trešais Gdaņskā, iepriekšējos etapos Krūzbergam izcīnot divas piektās vietas 1000 un 1500 metros.
Posmos šorttrekisti cīnās par ceļazīmēm uz nākamā gada ziemas olimpiskajām spēlēm. 500 un 1000 metros tiek sadalītas 32 kvotas, 1500 metros - 36 kvotas, stafetēs - pa astoņām kvotām, bet jauktajā stafetē - 12 kvotas.
Iepriekšējā sezonā Krūzbergs 1000 metros divreiz izcīnīja sudraba medaļas un kopvērtējumā bija trešais. Vienreiz viņš bija otrais arī 1500 metros un vienreiz - trešais 500 metros