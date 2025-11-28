Madonas novadā var baudīt slēpošanas trašu priekus
Iestājoties sniegotajam laikam, Madonas novadā sākušas darboties slēpošanas trases.
No 26. novembra sporta un atpūtas bāzē "Smeceres sils" Madonas novadā ir atvērta slēpošanas trase. 29. novembrī un 30. novembrī darbalaiks būs no plkst. 10 līdz plkst. 19. "Smeceres sils" norāda, ka slēpošanas trase būs pieejama arī nākamnedēļ.
Savukārt Ērgļos, slēpošanas un atpūtas kompleksā "Briežkalns", mācību kalns un kameršļūkšanas trase ir pieejami apmeklētājiem no 28. novembra. Savukārt 29. novembrī strādās no plkst. 10 līdz plkst. 22, bet 30. novembrī no plkst. 10 līdz plkst. 20. "Briežkalns" atzīmē, ka notiek darbs pie centrālās trases sagatavošanas, savukārt trasi varētu atvērt 30. novembrī.
Vienlaikus "Ozolkalns" ir sācis sniega pūšanu un kalna sagatavošanu, bet norāda, ka apmeklētājiem slēpošanas trase šonedēļ visdrīzāk nebūs pieejama.
"Riekstukalns" šajā laikā ir pārbaudījis aprīkojumu, tomēr laikapstākļi neļauj nodrošināt nepieciešamo sniega apjomu, tādēļ novembra izskaņā trase netiks atvērta.
Arī Latgalē esošo "Egļkalna" un "Sarkankalna" pārstāvji atzīst, ka laikapstākļi joprojām nav pietiekami stabili, lai tuvākajā laikā sāktu sezonu. Abi kalni gaida pastāvīgu salu, lai varētu sākt trases sagatavošanu.