Patrīcija Eiduka Pasaules kausa sezonu sāk ar 37. vietu
Latvijas sportiste Patrīcija Eiduka piektdien Somijā ar 37. vietu desmit kilometru sacensībās klasiskajā stilā ar intervālu startu sāka pirmo Pasaules kausa (PK) distanču slēpošanā posmu, bet Kitija Auziņa ieņēma 70. vietu.
Par uzvarētāju kļuva Zviedrijas sportiste Frīda Kārlsone, kura finišēja 25 minūtēs un 31,8 sekundēs, par 10,5 sekundēm apsteidzot norvēģieti Heidi Vengu un par 18,3 sekundēm - tautieti Mūu Ilaru. Eiduka finišēja divas minūtes un 11 sekundes aiz uzvarētājas, ieņemot 37. vietu 81 sportistes vidū. Viņas rezultāts tika novērtēts ar 68,42 Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) punktiem. Auziņa Kārlsonei zaudēja četras minūtes un 21,3 sekundes, ieņemot 70. vietu. Viņas rezultāts tika novērtēts ar 136,47 Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) punktiem.
Tikmēr vīriešiem šādās pašās sacensībās Raimo Vīgants finišēja divas minūtes un 9,8 sekundes aiz uzvarētāja, ieņemot 71. vietu 109 sportistu sacensībās, Kaparkalējs finišēja 88., uzvarētājam zaudējot trīs minūtes un 50,2 sekundes, bet Niks Saulītis - 91. vietā, no Njengeta atpaliekot trīs minūtes un 54,5 sekundes. Par uzvarētāju kļuva norvēģis Martins Levstrems Njengets, kurš finišu sasniedza 22 minūtēs un 30,8 sekundēs, par 2,1 sekundi apsteidzot Juhannesu Klēbo un par 4,2 sekundēm - Austrijas slēpotāju Miku Fermeilenu.
Pasaules kausa pirmais posms Somijas pilsētā Rukā beigsies svētdien. Sestdien sportisti sacentīsies sprintā klasiskajā stilā, bet svētdien startēs 20 kilometru distancē brīvajā stilā ar kopēju startu.
Pagājušajā sezonā Eiduka pārtrenēšanās dēļ startēja maz, punktus Pasaules kausa kopvērtējumā negūstot. 2024. gada sākumā Eiduka Itālijā "Tour de Ski" seriāla pēdējā posmā izcīnīja piekto vietu, atkārtojot augstvērtīgāko rezultātu Latvijas slēpošanas vēsturē, bet kopvērtējumā latviete bija astotā, sasniedzot jaunu rekordu. Vīriešiem Pasaules kausa kopvērtējumā 2024./2025. gada sezonā Lauris Kaparkalējs ieņēma 127., bet Raimo Vīgants - 137. vietu. Pasaules kausu kopvērtējumā izcīnīja norvēģis Juhanness Klēbo un amerikāniete Džesika Diginsa.
Nākamajās nedēļās ir paredzēti Pasaules kausa posmi Norvēģijas pilsētā Tronheimā un Šveices kūrortā Davosā, bet decembra pēdējā nedēļā Itālijas pilsētā Toblahā sāksies prestižais "Tour de Ski" seriāls. Janvārī notiks Pasaules kausa posmi Vācijas trasē Oberhofā un Šveices ciematiņā Gomsā, bet pēc tam labākie distanču slēpotāji no 7. līdz 22. februārim sacentīsies Milānas-Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs. Pēc olimpiskajām spēlēm Pasaules kausa sacensības notiks arī Zviedrijas trasē Fālunā, Norvēģijas pilsētās Drammenā un Oslo, kā arī ASV pilsētā Leikplesidā.