Ar slēpošanas līderes Patrīcijas Eidukas atgriešanos sāksies Pasaules kausa sezona
Pirmajā Pasaules kausa (PK) izcīņas posmā Somijā šajā nedēļas nogalē startēs Latvijas distanču slēpotāji Patrīcija Eiduka, Kitija Auziņa, Raimo Vīgants, Lauris Kaparkalējs un Niks Saulītis.
Pasaules kausa pirmais posms no 28. līdz 30. novembrim norisināsies Somijas pilsētā Rukā. Piektdien slēpotājiem paredzētas desmit kilometru sacensības klasiskajā stilā ar intervālu startu, sestdien sportisti sacentīsies sprintā klasiskajā stilā, bet svētdien slēpotāji startēs 20 kilometru distancē brīvajā stilā ar kopēju startu.
Pagājušajā sezonā Eiduka pārtrenēšanās dēļ startēja maz, punktus Pasaules kausa kopvērtējumā negūstot. Viņa priekšlaicīgi paziņoja par sezonas beigām, un starpsezonā mainīja trenerus. "Kopumā sajūtas ir patīkamas, atgriežoties Pasaules kausa apritē. Redzēt atkal visus tos cilvēkus no slēpošanas vides – gan sportistus, gan trenerus. Ir tiešām patīkami būt šeit," par savu noskaņojumu pirms atgriešanās teica Eiduka. Viņa plāno startēt šodien klasiskajā stila ar intervālu startu un svētdien 20 kilometru distancē brīvajā stilā ar kopēju startu. Sprintā klasiskajā stilā Eiduka nepiedalīsies.
2024. gada sākumā Eiduka Itālijā "Tour de Ski" seriāla pēdējā posmā izcīnīja piekto vietu, atkārtojot augstvērtīgāko rezultātu Latvijas slēpošanas vēsturē, bet kopvērtējumā latviete bija astotā, sasniedzot jaunu rekordu.
Vīriešu sacensību kopvērtējumā 2024./2025. gada sezonā Lauris Kaparkalējs ieņēma 127., bet Raimo Vīgants - 137. vietu. Pasaules kausu kopvērtējumā izcīnīja norvēģis Juhanness Klēbo un amerikāniete Džesika Diginsa.
Nākamajās nedēļās paredzēti Pasaules kausa posmi Norvēģijas pilsētā Tronheimā un Šveices kūrortā Davosā, bet decembra pēdējā nedēļā Itālijas pilsētā Toblahā sāksies prestižais "Tour de Ski" seriāls. Janvārī notiks Pasaules kausa posmi Vācijas trasē Oberhofā un Šveices ciematiņā Gomsā, bet pēc tam labākie distanču slēpotāji no 7. līdz 22. februārim sacentīsies Milānas-Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs.
Pēc olimpiskajām spēlēm Pasaules kausa sacensības notiks arī Zviedrijas trasē Fālunā, Norvēģijas pilsētās Drammenā un Oslo, kā arī ASV pilsētā Leikplesidā. Provizoriski Latvijas slēpotājiem uz Milānas spēlēm ir trīs kvotas sievietēm un tikpat vīriešiem.