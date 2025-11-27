"Pistons" iespaidīgā uzvaru sērija pārtrūkst Bostonā; Gildžess-Aleksandrs vienu spēli no neticama NBA rekorda
Bostonas "Celtics" komanda trešdien Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) pārtrauca Detroitas "Pistons" uzvaru sēriju, kas apstājās pie 13 mačiem.
Bostonieši mājās uzvarēja ar rezultātu 117:114 (24:30, 33:28, 29:25, 31:31). 13 uzvaras pēc kārtas, kas ir Detroitas vienības atkārtots rekords, "Pistons" izcīnīja arī 1989./1990. un 2003./2004. gada sezonās, kad izcīnīja savus pēdējos divus no trīs čempiontituliem. Zīmīgi, ka tikai pirms pāris sezonām Detroitas komanda ar 28 zaudējumiem pēc kārtas laboja līgas zaudēto spēļu rekordu.
"Celtics" komandā Džeilens Brauns guva 33 punktus un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, bet Derikam Vaitam bija 27 punkti, no kuriem 11 tika gūti pēdējās četrarpus minūtēs. "Pistons" no zaudējuma neglāba Keida Kaningema 42 punkti.
Ar 15 uzvarām 18 spēlēs "Pistons" ir Austrumu konferences līdere, bet tās tuvākajai sekotājai Toronto "Raptors" ir 14 panākumi 19 mačos. "Raptors" trešdien izcīnīja devīto uzvaru pēc kārtas, mājās ar 97:95 (21:25, 29:24, 26:21, 21:25) pārspējot Indiānas "Pacers".
Uzvaru "Raptors" komandai nodrošināja Brendons Ingrems ar metienu sešas sekundes desmitdaļas pirms pamatlaika beigām. Ingremam šajā spēlē bija 26 punkti un astoņas atlēkušās bumbas, bet Skotijs Bārnss guva 24 punktus un izcīnīja desmit bumbas zem groziem.
Savainojumu skartajā "Pacers" vienībā rezultatīvākais ar 16 punktiem bija Timotijs Džons Makonels.
Vēl garāka uzvaru sērija ir pašreizējai čempionei un šī brīža līgas līderei Oklahomasitijas "Thunder", kas mājās ar 113:105 (24:17, 25:22, 29:32, 35:34) pārspēja Minesotas "Timberwolves" un izcīnīja desmito uzvaru pēc kārtas.
Šejs Gildžess-Aleksandrs, kura dalība mačā slimības dēļ bija zem jautājuma zīmes, guva 40 punktus. Vismaz 20 punktus Gildžess-Aleksandrs guvis 91 spēlē pēc kārtas, šajā rādītājā atpaliekot tikai no Vilta Čemberleina, kuram otra garākā šāda sērija bija 92 mačos pēc kārtas. "Timberwolves" vienībā 31 punktu guva un astoņas atlēkušās bumbas izcīnīja Entonijs Edvardss.