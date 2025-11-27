Mateiko gūst savus pirmos vārtus AHL
Latvijas uzbrucējs Ēriks Mateiko trešdien guva savus pirmos vārtus Amerikas Hokeja līgas (AHL), Hēršijas "Bears" komandai ciešot zaudējumu, bet citā mačā ar vārtiem un rezultatīvu piespēli atzīmējās Dans Ločmelis.
"Bears" mājās ar rezultātu 3:6 (0:3, 1:0, 2:3) zaudēja Raivja Ansona pārstāvētajai Vilksbāras/Skrentonas "Penguins".
Divas minūtes pirms pamatlaika beigām Mateiko ar metienu bez ripas apstādināšanas panāca 3:5. Šajā spēlē viņš vienreiz meta pa vārtiem un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1.
Līdzšinējās 12 spēlēs viņa kontā bija viena rezultatīva piespēle.
First career @TheAHL goal for Moose!— Hershey Bears (@TheHersheyBears) November 27, 2025
🍎Nachbaur https://t.co/e3VduyY6s8 pic.twitter.com/lG059TCAuL
Ansons trešdien divreiz meta pa vārtiem un tika pie negatīva lietderības koeficienta -1, bet sezonā kopumā viņam 15 mačos ir tikpat punktu, cik Mateiko (1+1).
Tikmēr Ločmelis ar Providensas "Bruins" viesos ar 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) pārspēja Toronto "Marlies".
Spēles 13. minūtē latvietis palīdzēja panākt 2:0, bet četras minūtes pirms pamatlaika beigām ar metienu no tuvas distances raidīja ripu vārtu augšējā stūrī un vairākumā guva spēles pēdējos vārtus. Ločmelim šosezon 17 spēlēs ir desmit rezultativitātes punkti (6+4).
Citā spēlē Eduards Tralmaks, kurš dienu iepriekš izcēlās ar "hat-trick", atdeva vienu rezultatīvu piespēli, kamēr Grendrepidsas "Griffins" viesos ar 6:3 (1:1, 2:2, 3:0) pārspēja Dalasas "Stars".
Latviešu uzbrucējs divreiz meta pa vārtiem, tika pie divām soda minūtēm un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1. Tralmaks šosezon AHL 16 spēlēs izcēlies ar deviņiem gūtiem vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm.
Ansona, Tralmaka un Ločmeļa pārstāvētās komandas ieņem pirmās trīs vietas AHL kopvērtējuma tabulā.