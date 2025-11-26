Mbapē iesit četrus, "Liverpool" negaidīta sagrāve, bet "Arsenal" turpina dominēt
Anglijas futbola klubs Londonas "Arsenal" trešdien svinēja uzvaru UEFA Čempionu līgas mačā un pēc piektās kārtas ir vienīgā punktus nezaudējusī komanda pamatturnīrā, bet citos mačos negaidīti zaudēja "Liverpool", un Kilians Mbapē izcēlās ar četriem vārtiem Madrides "Real" uzvarā.
Londonieši savā laukumā ar rezultātu 3:1 (1:1) uzvarēja Minhenes "Bayern", kas arī līdz šim nebija cietusi zaudējumus. Mača 22. minūtē pēc Bukajo Sakas izpildītā stūra sitiena Jurijens Timbers ar galvu raidīja bumbu minheniešu vārtos, apliecinot "Arsenal" dominanci standartsituācijās. Desmit minūtes vēlāk Jozua Kimmihs ar tālu piespēli nogādāja bumbu pie soda laukuma, to tālāk Seržs Gnabrī piespēlēja uz vidu, no kurienes precīzu sitienu izpildīja Lenards Karls. Otrā puslaika vidū "Arsenal" pārtvēra bumbu pretinieku laukuma pusē un pēc Rikardo Kalafjori piespēles 69. minūtē 2:1 panāca Čukvunonso Madueke. Pēc septiņām minūtēm "Bayern" vārtsargs Manuels Noiers par tālu atstāja vārtus, kā rezultātā Gabriels Martinelli ieraidīja bumbu tukšos vārtos - 3:1.
Pirms šīs kārtas maksimālie 12 punkti bija Milānas "Inter" komandai, kas viesos ar 1:2 (0:1) zaudēja Madrides "Atletico". Devītajā minūtē ar sitienu no tuvas distances madridiešus vadībā izvirzīja Huljans Alvaress, bet 54. minūtē Pjotrs Zeliņskis panāca 1:1, izmantojot situāciju, kurā bija viens pret pretinieku vārtsargu. Otrā puslaika kompensācijas laika trešajā minūtē pēc Antuāna Grīzmana izpildītā stūra sitiena ar galvu vārtus guva Hosē Himeness.
Citā mačā smagu zaudējumu cieta Anglijas čempione "Liverpool", kas mājās ar 1:4 (1:1) kapitulēja Eindhovenas PSV. Sestajā minūtē PSV ar 11 metru soda sitienu vadībā izvirzīja Ivans Perišičs, bet desmit minūtes vēlāk 1:1 panāca Dominiks Soboslai. Otrajā puslaikā viesiem divus vārtus guva Kuhaibs Driuešs un vienu precīzu sitienu izpildīja Gūss Tils.
Citviet pašreizējā čempione Parīzes "Saint-Germain" mājās ar 5:3 (1:1) uzvarēja Totenhemas "Hotspur". Parīziešiem ar "hat-trick" izcēlās Vitors Ferreira jeb Vitinja, tāpat pa vārtiem guva Fabians Ruiss un Viljams Pačo. Londoniešiem divus vārtus guva Randals Kolo Muanī un vienreiz izcēlās Ričarlisons de Andrade.
Rezultatīvi noslēdzās arī spēle, kurā Madrides "Real" viesos ar 4:3 (3:1) uzvarēja Pirejas "Olympiacos". Madridiešiem visus četrus vārtus guva Kilians Mbapē, divos no tiem asistējot Vinisiusam Žunioram. "Olympiacos" komandai vārtus guva Fransisku Mašādu, Mehdi Taremi un Ajubs el-Kābi.
"Arsenal" ar 15 punktiem piecās spēlēs ir turnīra līdere, bet tai ar 12 punktiem seko PSG, "Bayern", "Inter" un "Real".
Pamatturnīrs beigsies janvāra beigās. Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļūs astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles. Sacensību fināls nākamā gada maijā notiks Budapeštā. Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".