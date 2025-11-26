"Lakers" tiek pie panākuma asumiem pilnā Losandželosas derbijā; "Magic" grauj Filadelfijā
Losandželosas "Lakers" otrdien Nacionālās basketbola asociācijā (NBA) izcīnīja piekto uzvaru pēc kārtas, kamēr citā spēlē pie panākuma tika Orlando "Magic".
"Lakers" savā laukumā ar 135:118 (37:38, 32:28, 29:27, 37:25) pārspēja citu Losandželosas komandu "Clippers".
Laukuma saimnieku panākumu ar 43 punktiem, 13 rezultatīvām piespēlēm un deviņām atlēkušajām bumbām sekmēja Luka Dončičs, Ostins Rīvss iekrāja 31 punktu un deviņas bumbas zem groziem, bet vēl 25 punktus guva Lebrons Džeimss. "Clippers" rindās rezultatīvākais ar 29 punktiem un deviņām rezultatīvām piespēlēm bija Džeimss Hārdens, kamēr pie 19 punktiem tika Kavai Lenards un Kriss Dans, kurš spēli pameta priekšlaicīgi pēc rupjības pret Dončiču un sitiena Džeksonam Heisam, kurš bija devies aizstāvēt savas komandas slovēņu zvaigzni. Interesanti, ka jau ilgāku laiku Heisa vārds tiek locīts arī Slovēnijeas basketbola izlases kontekstā.
"Lakers" ar 13 uzvarām 17 spēlēs Rietumu konferencē atrodas otrajā vietā, kamēr "Clippers" ar bilanci 5-13 ierindojas 13. pozīcijā.
Savukārt "Magic" viesos ar 144:103 (35:35, 51:25, 35:23, 23:20) apspēlēja Filadelfijas "76ers". Orlando vienībā ar 31 punktu izcēlās Entonijs Bleks, Francs Vāgners guva 21 punktu, kamēr vēl 15 punktu iekrāja Desmonds Beins. Mājiniekiem rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Tairīss Maksijs, bet vēl 15 un 13 punktus guva attiecīgi Džereds Makeins un Džastins Edvardss. "76ers" savainojumu dēļ nevarēja palīdzēt Žoels Embīds, Pols Džordžs un Valdess Edžkombs.
"Magic" ar 11 uzvarām 19 spēlēs Austrumu konferencē ieņem septīto vietu, bet "76ers" ar deviņiem panākumiem un astoņiem zaudējumiem atrodas devītajā pozīcijā.
Jau ziņots, ka Atlantas "Hawks", Kristapam Porziņģim gūstot 22 punktus, viesos ar rezultātu 113:132 zaudēja Latvijas basketbolista bijušajai komandai Vašingtonas "Wizards", kas joprojām ir visas līgas vājākā komanda.