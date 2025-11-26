Dainis Krištopāns izceļas vienīgajā metienā "Melsungen" uzvarā Eiropas līgas spēlē
Latvijas handbolists Dainis Krištopāns otrdien guva vienus vārtus Vācijas kluba "Melsungen" uzvarā Eiropas Handbola federācijas (EHF) Eiropas līgas mačā.
"Melsungen" E grupas spēlē savā laukumā ar 35:34 (18:15) apspēlēja Zviedrijas vienību "Karlskrona". Krištopāns guva vārtus vienīgajā metienā. Rezultatīvākais mājiniekiem ar septiņiem gūtiem vārtiem bija Rubens Marčans. Zviedrijas komandā pa septiņiem vārtiem guva Albins Stēnberjs un Ēmils Hānsons.
E grupā līdere ar piecām uzvarām ir "Melsungen", trīs uzvaras ir Lisabonas "Benfica", divas uzvaras - Budapeštas "Ferencvarosi", bet piecus zaudējumus ir cietusi "Karlskrona". Pagājušajā sezonā par EHF Eiropas līgas čempioniem kļuva Vācijas kluba "Flensburg-Handewitt" handbolisti, bet "Melsungen" ieņēma ceturto vietu.
Pēc EHF Čempionu līgas EHF Eiropas līga ir Eiropas klubu otrā līmeņa turnīrs.