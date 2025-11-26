Dāvim Bertānam un Rodionam Kurucam astoņi punkti klubu mainīgās sekmēs, Žagars noskatās "Fenerbahce" uzvaru no malas
Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns otrdien guva astoņus punktus "Dubai" uzvarā savā laukumā ULEB Eirolīgas 13. kārtas mačā, bet Rodions Kurucs guva Kauņā guva astoņus punktus Spānijas kluba Vitorijas "Baskonia" zaudējumā.
"Dubai" dramatiskā spēlē ar 90:89 (17:32, 29:13, 13:21, 31:23) pieveica "Paris". Bertāns 23 minūtēs un trīs sekundēs laukumā realizēja divus no 12 tālmetieniem un abus soda metienus, bet netrāpīja grozā vienīgo divpunktu metienu. Viņa kontā arī viena atlēkusī bumba, rezultatīva piespēle, pārķerta bumba, bloķēts metiens, četras personiskās piezīmes, izprovocēts pārkāpums pretiniekam, kā arī efektivitātes koeficients -2.
Dubaijas komandā rezultatīvākais ar 24 punktiem un piecām atlēkušajām bumbām bija Makkinlijs Raits, bet 19 punktus un piecas atlēkušās bumbas sakrāja Filips Petruševs. Viesiem 22 punktus un septiņas atlēkušās bumbas sakrāja Dereks Viliss.
Vēl minūti līdz spēles beigām Dubaijas klubam bija trīs punktu deficīts, tomēr Džastins Andersons realizēja tālmetienu, bet Makkinlijs Raits realizēja četrus soda metienus, kas ļāva "Dubai" laimīgi uzvarēt.
Citā spēlē Vitorijas "Baskonia" ar 67:82 (24:18, 18:19, 12:17, 13:28) zaudēja Kauņas "Žalgiris" vienībai. Klubu pievīla sniegums ceturtajā ceturtdaļā, kura tika sākta ar 4:22. Tādējādi no neizšķirta 57:57 Kauņas "Žalgiris" ieguva ievērojamu pārsvaru.
Kurucs 23 minūtēs un 11 sekundēs laukumā realizēja četrus no pieciem divpunktu metieniem, bet netrāpīja grozā divus tālmetienus. Viņa kontā arī piecas atlēkušās bumbas, rezultatīva piespēle, kļūda, divas personiskās piezīmes, divi izprovocēti pārkāpumi pretiniekiem, kā arī efektivitātes koeficients desmit.
Viesiem 18 punktus guva Timotē Luvavu-Kabaro, bet mājiniekiem 23 punktus un 11 rezultatīvas piespēles sakrāja Silvēns Fransisko, bet 15 punktus un septiņas atlēkušās bumbas - Ažuols Tubelis.
Vēl otrdien Artūra Žagara pārstāvētā Stambulas "Fenerbahce" savā laukumā ar 66:64 (15:17, 15:14, 20:16, 16:17) pieveica Boloņas "Virtus". Žagars bija pieteikumā, bet laukumā nedevās. Latviešu saspēles vadītājs iepriekš nedēļas nogalē atgriezās Stambulas kluba sastāvā pēc izārstēta cirkšņa savainojuma. Mājiniekiem 18 punktus guva Veids Boldvins, bet Itālijas komandai 13 punktus guva Metjū Morgans.
Vēl Madrides "Real" bez Gunāra Grīnvalda pieteikumā izbraukuma spēlē Bulgārijas pilsētā Botevgradā ar 75:74 (22:18, 17:18, 21:22, 15:16) pārspēja Izraēlas komandu Telavivas "Maccabi". "Real" rindās 19 punktus guva Mario Hezonja, bet "Maccabi" pa 14 punktiem guva Kriss Džonss un Antonio Bleiknijs.
Turnīra tabulā "Fenerbahce" ar astoņām uzvarām 13 spēlēs ieņem sesto vietu, "Real" ar septiņām uzvarām atrodas desmitajā vietā, "Dubai" ar bilanci 6-7 - 13. vietā, Rolanda Šmita pārstāvētā "Anadolu Efes" ar pieciem panākumiem 12 mačos ir 14. vietā, bet "Baskonia" ar bilanci 4-9 ieņem 18. vietu.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā. Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās. Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".