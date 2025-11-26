Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis "Hawks" rindās bija rezultatīvākais spēlētājs.
Basketbols
Šodien 07:08
Porziņģis zaudētā "Hawks" spēlē gūst 22 punktus
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis otrdien guva 22 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kurā viņa pārstāvētā Atlantas "Hawks" ar 113:132 (23:45, 32:32, 23:34, 35:21) piekāpās Vašingtonas "Wizards" komandai.
Porziņģis laukumā pavadītajā 21 minūtē un 46 sekundēs realizēja divus no pieciem tālmetieniem, piecus no astoņiem divpunktu metieniem un sešus no septiņiem soda metieniem. Viņa kontā bija arī astoņas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle un piecas piezīmes.
"Hawks" rindās rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Porziņģis, bet 20 punktus pievienoja Onjeka Okongvu. "Wizards" komandā rezultatīvākais ar 46 punktiem bija Sīdžejs Makkolums, bet 27 punktus pievienoja Alekss Sārs. "Hawks" ar 11 uzvarām 19 spēlēs ieņem sesto vietu Austrumu konferencē.