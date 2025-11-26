Porziņģis "Hawks" sagrāvē pret NBA pastarīti gūst 22 punktus
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis otrdien guva 22 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kurā viņa pārstāvētā Atlantas "Hawks" ar 113:132 (23:45, 32:32, 23:34, 35:21) piekāpās Vašingtonas "Wizards" komandai.
Porziņģis laukumā pavadītajā 21 minūtē un 46 sekundēs realizēja divus no pieciem tālmetieniem, piecus no astoņiem divpunktu metieniem un sešus no septiņiem soda metieniem. Viņa kontā bija arī astoņas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle un piecas piezīmes.
Hawks" rindās rezultatīvākais bija Porziņģis, 20 punktus pievienoja Onjeka Okongvu, bet vēl 17 punktus un piecas bumbas zem groziem iekrāja Zakarijs Risašē. "Wizards" komandā rezultatīvākais ar 46 punktiem bija Sīdžejs Makkolums, kurš arī realizēja desmit tālmetienus, 27 punktus un 11 atlēkušās bumbas iekrāja Alekss Sārs, kamēr vēl 19 punktus guva Korijs Kisperts.
Šis mačs tika aizvadīts arī NBA kausa ietvaros, kurā Atlantas komanda Austrumu konferences A grupā ar bilanci 1-2 ierindojas ceturtajā pozīcijā. "Hawks" ar 11 uzvarām 19 spēlēs ieņem sesto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs piektdien, savā laukumā uzņemot Klīvlendas "Cavaliers". "Wizards" ar diviem panākumiem 17 cīņās atrodas 15. vietā un ir līgas vājākā vienība.