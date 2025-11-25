"Royale Union" un "Benfica" viesos svin uzvaras Čempionu līgas mačos, slavenais "Ajax" grimst bezdibenī
Beļģijas futbola klubs Senžilas "Royale Union" un Lisabonas "Benfica" otrdien svinēja pa uzvarai UEFA Čempionu līgas piektās kārtas izbraukuma spēlēs.
"Benfica" ar 2:0 (1:0) pieveica Amsterdamas "Ajax". Vārtus sestajā minūtē guva Sāmuels Dāls un 90. minūtē - Leandru Barreiru.
"Royale Union" ar 1:0 pieveica Stambulas "Galatasaray". Vienīgos vārtus 57. minūtē guva Promiss Deivids. Mājinieki 89. minūtē palika mazākumā, kad divus pārkāpumus deviņu minūšu laikā bija veicis Turcijas kluba aizsargs Arda Unjajs.
Pamatturnīrs beigsies janvāra beigās.
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļūs astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls nākamā gada maijā notiks Budapeštā.
Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".