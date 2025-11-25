FIFA labvēlīga Krištianu Ronaldu: par spīti noraidījumam, viņš drīkstēs spēlēt Pasaules kausa finālturnīra pirmajā spēlē
Portugāles uzbrucējs Krištianu Ronaldu pēc sarkanās kartītes saņemšanas par sitienu ar elkoni Īrijas aizsargam Daram O'Šejam Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēlē Dublinā drīkstēs spēlēt 2026. gada Pasaules kausa finālturnīra pirmajā mačā, otrdien paziņoja Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA).
Jau ziņots, ka novembra vidū Īrija savā laukumā ar 2:0 uzvarēja Portugāli, divus vārtus gūstot Trojam Parotam, bet Ronaldu 61. minūtē tika noraidīts no laukuma. 40 gadus vecais Portugāles izlases uzbrucējs pagriezās un ar labo elkoni iesita O'Šejam pa muguru, nopelnot pirmo noraidījumu 226 izlases spēlēs.
Tiesnesis piešķīra dzelteno kartīti, bet pēc videoatkārtojuma noskatīšanās dažas minūtes vēlāk to nomainīja pret sarkano kartīti.
FIFA ziņo, ka portugālim tiks piemērota "daļēji atlikta" diskvalifikācija. Iepriekš tika ziņots, ka Ronaldu pēc sarkanās kartītes nedrīkstēja spēlēt Portugāles izlases mačā savā laukumā ar Armēniju, bet FIFA disciplinārie noteikumi paredz, ka tiesnešiem par smagu noteikumu pārkāpumu ir jāpiemēro diskvalifikācija vismaz divu spēļu apmērā.
Diskvalifikācijai jābūt "vismaz trīs spēļu apmērā par vardarbīgu uzvedību" vai arī "vismaz trīs spēļu apmērā vai tam atbilstošā laika periodā par uzbrukumu, tai skaitā par sitienu ar elkoni".
FIFA diskvalifikācija neattiecas uz pārbaudes spēlēm. FIFA Ronaldu piesprieda trīs spēļu diskvalifikāciju, no kurām divas tiks atliktas, bet pirmās spēles diskvalifikācija jau ir izciesta Portugāles mačā ar Armēniju, kurā portugāļi kvalificējās finālturnīram.
"Saskaņā ar FIFA Disciplinārkodeksa 27. pantu atlikušo divu spēļu sods ir apturēts uz viena gada pārbaudes laiku," FIFA informēja AFP tai sniegtajā paziņojumā. "Ja Ronaldu pārbaudes laikā veiks vēl vienu līdzīga rakstura un smaguma pārkāpumu, disciplinārajā lēmumā noteiktā diskvalifikācijas atlikšana tiks uzskatīta par automātiski atceltu, un atlikušās divas spēles būs jāizcieš Portugāles izlases nākamajās oficiālajās spēlēs," teikts paziņojumā.
Pasaules visu laiku rezultatīvākais vīriešu futbola izlašu vārtu guvējs Ronaldu, kura kontā ir 143 gūti vārti, nākamvasar plāno spēlēt savā sestajā Pasaules kausa izcīņā. Bijušais Madrides "Real" un Mančestras "United" uzbrucējs, kurš pašlaik spēlē Saūda Arābijas komandā "Al Nassr", Portugāles izlases rindās Pasaules kausā vēl nav uzvarējis, taču ir triumfējis 2016. gada Eiropas čempionātā.
Pasaules kausa grupu turnīra izloze notiks 5. decembrī. Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā. 2026. gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.