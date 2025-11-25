Miks Indrašis pamet Čehijas klubu "Mlada Boleslav": diemžēl ar rezultativitāti neizdevās izcelties
Latvijas hokejists Miks Indrašis neturpinās pārstāvēt Čehijas ekstralīgas vienību "Mlada Boleslav", otrdien pavēstīja klubs. Vienošanās pārtraukta pēc abpusējas vienošanās.
Indrašis sezonu sāka bez kluba un pievienojas "Mlada Boleslav" septembra beigās. Viņš Malda Boleslavas komandā 14 spēlēs tika pie vienas rezultatīvas piespēles un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -2.
Pagājušajā sezonā 35 gadus vecais uzbrucējs spēlēja Zviedrijas vicečempionē Jēvles "Brynas", 48 Zviedrijas virslīgas spēlēs sakrājot 29 (6+23) rezultativitātes punktus, bet 17 "play-off" mačos - četrus (1+3) punktus.
Pirms pievienošanās "Brynas" Indrašis pavadīja vienu sezonu Vācijas augstākās hokeja līgas (DEL) komandā Šveningenes "Wild Wings", bet pirms tam viņš sezonu noslēdza Šveicē "Biel-Bienne" komandā.
Karjeras laikā rīdzinieks ārvalstīs ir pārstāvējis Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubus Rīgas "Dinamo", Krievijas klubus Maskavas "Dinamo", Maskavas apgabala "Vitjaz" un Vladivostokas "Admiral", kā arī ir spēlējis Šveices vienībā "Biel-Bienne" un Vācijas augstākās hokeja līgas (DEL) komandā Šveningenes "Wild Wings", divas pēdējās sezonas pavadot "Brynas" rindās.
Pieredzējušais uzbrucējs ir pārstāvējis Latvijas izlasi 11 pasaules čempionātos, taču šogad meistarsacīkstēs nespēlēja ģimenes apsvērumu dēļ.