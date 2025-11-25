Latvijas čempione telpu futbolā ar neizšķirtu sāk UEFA Čempionu līgas astotdaļfinālu
Latvijas čempione telpu futbolā "Riga" pirmdien UEFA Čempionu līgas astotdaļfināla pirmajā mačā viesos spēlēja neizšķirti 3:3 (1:2) ar Kosovas komandu "Prishtina".
Atbildes spēle Rīgā norisināsies 5. decembrī. Nākamo kārtu sasniegs uzvarētāja divu maču summā.
Spēles pirmajās desmit minūtēs mājiniekiem divus vārtus guva Drilons Madžharrajs, bet pirmā puslaika pēdējās minūtēs 1:2 panāca Viktors Kuļepovs. Cīņas 32. minūtē Daniels Airozu izlīdzināja rezultātu, divas minūtes vēlāk Ramadans Alajs atguva mājiniekiem vadību, taču nepilnas trīs minūtes pirms pamatlaika beigām 3:3 panāca Žuzē Markvards.
Ja "Riga" sasniegs ceturtdaļfinālu, cīņā par iekļūšanu pusfinālā rīdzinieki spēkosies ar Kijivas "Hit" vai Spānijas klubu "Palma Futsal". Arī ceturtdaļfinālā uzvarētāji, kas iekļūs finālčetrinieka turnīrā, tiks noskaidrot divu maču summā.
Čempionu līgas pamatkārtā "Riga" telpu futbolisti ar 4:1 apspēlēja Sentendrūsas "Luxol", ar 1:6 atzina titulētās Lisabonas "Benfica" pārākumu un ar 2:0 uzvarēja Serbijas čempioni "Loznica-Grad 2018".
Pagājušajā "Optibet" telpu futbola virslīgas sezonas finālsērijā "Riga" ar 4:2 uzvarēja RFS komandu, Latvijas čempionātā triumfējot trešo reizi pēc kārtas. Iepriekšējās divās sezonās "Riga" spēlēja Čempionu līgas elites kārtā.