Merzļikins ielaiž piecus sakāvē pret "Capitals", Girgensona "Lightning" atstāj sausā Ābola "Flyers"
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins pirmdien atvairīja 26 metienus Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa Kolumbusas "Blue Jackets" komanda piedzīvoja zaudējumu. Citā spēlē Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" ar 3:0 pieveica Rodrigo Ābola Filadelfijas "Flyers".
"Blue Jackets" viesos ar rezultātu 1:5 (0:1, 0:3, 1:1) zaudēja Vašingtonas "Capitals" komandai. Merzļikins tika galā ar 26 no 31 pretinieku metiena, atvairot 83,9% raidījumu. Šosezon viņš laukumā bijis deviņās spēlēs, kurās izcīnījis četras uzvaras, vidēji ielaidis 3,55 ripas un atvairījis 89,4% metienu.
"Blue Jackets" komandai šajā spēlē vienīgos vārtus guva Dentons Mateičuks, kurš trešā perioda sestajā minūtē panāca 1:5. Merzļikinu divreiz pārspēja Džeikobs Čikrans, bet pa vieniem vārtiem mājiniekiem guva Toms Vilsons, Džons Karlsons un Martins Fehērvāri. Viesi pa Logana Tompsona sargātajiem vārtiem meta 23 reizes.
"Blue Jackets" ar 25 punktiem 23 spēlēs ieņem 13. vietu Austrumu konferencē, kur "Capitals" ar 26 punktiem 23 mačos ir septītā. Šajā konferencē pirmo un pēdējo vietu šķir tikai deviņi punkti.
Citā spēlē Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" mājās ar rezultātu 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) uzvarēja Filadelfijas "Flyers" komandu, kurā spēlē Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols.
Girgensons šajā mačā uz ledus pavadīja 16 minūtes un 35 sekundes, kuru laikā pielietoja piecus spēka paņēmienus un zaudēja trīs ripas, iekrājot neitrālu lietderības koeficientu. Ābols šajā spēlē uz ledus pavadīja septiņas minūtes un 35 sekundes, kuru laikā pielietoja divus spēka paņēmienus, bloķēja vienu metienu, uzvarēja četros no desmit iemetieniem un arī iekrāja neitrālu lietderības koeficientu.
"Lightning" komandā divus vārtus guva un vienu rezultatīvu piespēli atdeva Brendons Hagels, bet visos trīs vārtu guvumos asistēja Ņikita Kučerovs. Vārtsargs Andrejs Vasiļevskis tika galā ar visiem 20 pretinieku metieniem.
"Lightning" ar 28 punktiem 22 spēlēs ieņem trešo vietu Austrumu konferencē, bet "Flyers" ar 25 punktiem 21 spēlē ieņem 11. vietu šajā pašā konferencē, kur pirmo un pēdējo pozīciju šķir deviņi punkti.