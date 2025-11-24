"Hawks" pietaupa Porziņģi un izcīna otro uzvaru pēc kārtas, Toronto "Raptors" turpina panākumu sēriju
Latvijas basketbolistam Kristapam Porziņģim paliekot ārpus sastāva, Atlantas "Hawks" svētdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā tika pie panākuma.
Kristaps Porziņģis, kurš vakaru iepriekš bija aizvadījis sezonas rezultatīvāko spēli, no Atlantas puses tika atpūtināts. Pagaidām Porziņģis nespēlē divas spēles pēc kārtas. No pamatsastāva rotācijas basketbolistiem mačā nepiedalījās Lūks Kenards (kreisā gurna savainojuma dēļ) un Trejs Jangs, kurš turpina atlabt no ceļgala savainojuma.
"Hawks" savā laukumā ar 113:110 (28:25, 25:30, 39:33, 21:22) pārspēja Šarlotas "Hornets", kas piedzīvoja sesto zaudējumu pēc kārtas. Mājinieku uzvaru sekmēja Džeilens Džonsons, kurš izcēlās ar 28 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un 11 rezultatīvām piespēlēm. Vēl 23 un 22 punktus "Hawks" labā guva Nikeils Aleksandrs-Volkers un Daisons Danielss, bet 20 punktus pievienoja Onjeka Okongvu. Šarlotas komandā 28 punktiem izcēlās Kons Knepels, kamēr pie 22 punktiem tika Kolins Sekstons.
Jalen Johnson has now tallied at least 15 points, 5 rebounds and 5 assists in eight straight games, passing Lenny Wilkens for the longest such streak in franchise history (7, 1/8/65-1/22/65).— Hawks PR (@HawksPR) November 24, 2025
"Hawks" ar 11 uzvarām un septiņām neveiksmēm Austrumu konferencē atrodas piektajā pozīcijā un nākamo spēli aizvadīs otrdien, viesojoties pie Vašingtonas "Wizards". "Hornets" ar bilanci 4-13 atrodas 12. vietā.
Citā spēlē Toronto "Raptors" savā laukumā ar 119:109 (34:28, 31:30, 22:24, 32:27) pārspēja Bruklinas "Nets", tiekot pie 11. panākuma pēdējās 12 spēlēs. Mājinieku rindās astoņi spēlētāji guva vismaz 11 punktus, bet rezultatīvākais ar 17 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām bija Skotijs Bārnss, kamēr pa 16 punktiem iekrāja Ārdžejs Barets un Džakobe Volters. Bruklinas komandas labā 26 punktus guva Tairīss Martins, ar 25 punktiem izcēlās Maikls Porters, bet vēl 22 punktus iekrāja Noa Klaunijs. Septiņi panākumi pēc kārtas ir "Raptors" garākā uzvaru sērija kopš 2022. gada. Toronto vienība ar 12 uzvarām 17 mačos Austrumu konferencē ieņem otro vietu, kamēr "Nets" ar bilanci 3-13 ierindojas 13. pozīcijā.
Citā mačā pagājušās sezonas čempione Oklahomasitijas "Thunder" mājās ar 122:95 (39:18, 28:28, 29:22, 26:27) apspēlēja Portlendas "Trail Blazers", nezaudējot devītajā cīņā pēc kārtas. "Thunder" panākumu ar 37 punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm sekmēja Šejs Gildžess-Aleksandrs, kurš laukumā devās tikai pirmajās trīs ceturtdaļās. Vēl 25 un 24 punktus mājinieku labā guva attiecīgi Alekss Karuzo un Eidžejs Mičels. Portlendas vienību no zaudējuma neglāba Džerami Grānts, kurš izcēlās ar 21 punktu, kamēr 11 punktus iekrāja Deni Avdija. "Thunder" ar 17 panākumiem un vienu neveiksmi ir Rietumu konferences līdere, bet "Trail Blazers" ar septiņām uzvarām 17 mačos atrodas devītajā vietā.