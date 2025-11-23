Jānis Jaks gūst vārtus un atdod rezultatīvu piespēli Čehijas čempionāta mačā
Latvijas hokejists Jānis Jaks svētdien Čehijas čempionāta mačā izcēlās ar precīzu metienu un rezultatīvu piespēli, sekmējot viņa, Roberta Mamčica un Haralda Egles pārstāvētās Karlovi Varu "Energie" panākumu.
"Energie" mājās ar 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) uzvarēja Brno "Kometa". Jaks guva mājinieku pirmos vārtus otrā perioda vidū, vairākumā panākot neizšķirtu 1:1, kā arī tika pie rezultatīvas piespēles otrajos vārtos, kad trešās trešdaļas ievadā vairākumā 2:1 panāca Jirží Černohs.
Latvijas aizsargs uz ledus bija 21 minūti un 14 sekundes, teju piecas minūtes spēlējot vairākumā, un izcēlās statistikā ar trīs metieniem pa vārtiem, bloķētu metienu un negatīvu lietderības koeficientu -1.
🏒 Jānis Jaks ar precīzu tālmetienu gūst ceturtos vārtus sezonā @hokejkv pic.twitter.com/w78m0uxGMS— Rems Ratņikovs (@HKJ_Apskatnieks) November 23, 2025
Mamčics mājinieku rindās spēlēja 20 minūtes un 15 sekundes, kuru laikā vienu reizi meta pa vārtiem, un noslēdza maču ar neitrālu lietderības koeficientu, bet Egle nebija Karlovi Varu vienības pieteikumā.
Citā spēlē Markusa Komula pārstāvētā Litvīnovas "Verva" mājās ar 5:2 (2:1, 3:1, 0:0) pārspēja Triņecas "Ocelārži". Latvijas hokejists tika pie rezultatīvas piespēles laukuma saimnieku pirmajā vārtu guvumā, nopelnot pirmo rezultativitātes punktu šosezon.
Vēl Mārtiņa Dzierkala pārstāvētā Prāgas "Sparta" viesos ar 7:3 (3:0, 3:2, 1:1) uzvarēja Kladno "Rytiri", Kristaps Zīle un Liberecas "Bili Tygri" mājās ar 3:2 (2:0, 0:2, 1:0) guva panākumu pār Hradeckrālovas "Mountfield", "Mlada Boleslav" bez Mika Indraša savā laukumā ar 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) pārspēja Plzeņas "Skoda", Ralfa Freiberga pārstāvētā Vitkovīces "Ridera" mājās ar 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) bija pārāka pār Pardubices "Dinamo", bet Renārs Krastenbergs un "Olomouc" savā laukumā ar 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) pagarinājumā piekāpās Česke Budejovices "Motor".
Augstāko vietu no latviešu pārstāvētajiem klubiem turnīra tabulā ieņem "Sparta", kas atrodas pirmajā pozīcijā. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.