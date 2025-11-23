Dženifera Ģērmane izcīna 14. vietu Pasaules kausa posmā slalomā
Latvijas sportiste Dženifera Ģērmane svētdien Austrijā Pasaules kausa posmā kalnu slēpošanā slalomā ieņēma 14. vietu, bet Liene Bondare nefinišēja pirmajā braucienā.
Par uzvarētāju kļuva amerikāniete Mikeila Šifrina, kura abas trases veica minūtē un 48,11 sekundēs, izcīnot savu 103. uzvaru Pasaules kausa posmos un 66. reizi uzvarot slalomā. Viņa par 1,23 sekundēm apsteidza albānieti Laru Kolturi, kura otrajā braucienā sasniedza desmito labāk rezultātu, un par 1,41 sekundi - šveicieti Kamillu Rastu, kura otrajā braucienā bija 11. vietā. Ģērmane uzvarētājai zaudēja 3,51 sekundi, taču otrajā braucienā uzrādīja sesto ātrāko laiku.
Ppirmajā braucienā labāko rezultātu sasniedza Šifrina, kura trasi veica 54,22 sekundēs, par 0,31 sekundi apsteidzot Kolturi un par 0,48 sekundēm - šveicietes Kamillu Rastu un Vendiju Holdeneri. Ģērmane trasi veica 56,93 sekundēs, ieņemot 18. vietu 65 sportistu konkurencē, bet Bondare bija 22 pirmajā braucienā nefinišējušo kalnu slēpotāju vidū.
Pirms nedēļas Ģērmane, atgriežoties sacensībās pēc teju gadu ilgas pauzes, Somijā otrajā trasē sasniedza piekto labāko rezultātu un divu braucienu summā izcīnīja 21. vietu. Bondare ieņēma 68. vietu.
Pirms gada Ģērmane Levi slalomā ieņēma 21. vietu, bet pēc nedēļas sacensībās Austrijas pilsētā Gurglā nefinišēja, un viņai tika veikta ceļgala operācija. 2024./2025. gada sezonā Ģērmane Pasaules kausa posmos trīsreiz izcīnīja astoto vietu slalomā, kas ir neatkarīgās Latvijas kalnu slēpošanas rekords. Finālsacensībās latviete ieņēma 14. vietu. Ģērmane 2024. gada sākumā kļuva arī par pasaules junioru čempioni slalomā.