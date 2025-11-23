Vāciešiem dubultuzvara PK bobslejā, Latvijas četrinieki - otrā desmita beigās
Jēkaba Kalendas pilotētā Latvijas bobsleja ekipāža svētdien Kortīnā d'Ampeco ieņēma 17. vietu Pasaules kausa pirmā posma četrinieku sacensībās, bet Renāra Grantiņa vadītais četrinieks - 20. vietu.
Dubultuzvaru izcīnīja vācieši, pirmo vietu ieņemot Johannesa Lohnera pilotētajam četriniekam ar stūmējiem Torstenu Margisu, Jernu Vencelu un Georgu Fleišhaueru, kas bija ātrākā abos braucienos, finišējot minūtē un 49,73 sekundēs. Pirmajā braucienā viņu sasniegtais rezultāts 54,75 sekundes ir trases rekords.
Pilota Frančesko Frīdriha četrinieks, kas otrajā braucienā laboja trases starta rekordu, starta metrus veicot 4,76 sekundēs, abos braucienos ieņēma otro vietu, no tautiešiem divu braucienu summā atpaliekot 0,22 sekundes.
Trešo vietu ieņēma Dienvidkorejas četrinieks ar pilotu Džinsu Kimu, kas abos braucienos bija ceturtā, uzvarētājiem piekāpjoties 0,61 sekundi.
Kalendas četrinieks ar stūmējiem Edgaru Unguru, Matīsu Mikni un Mairi Kļavu abos braucienos sasniedza 17. labāko rezultātu, divu braucienu summā no Lohnera ekipāžas atpaliekot 1,62 sekundes.
Grantiņa četrinieks ar stūmējiem Dāvi un Lauri Kaufmaņiem, kā arī Edgaru Nemmi, kurš nomainīja savainoto Arni Bebrišu, pēc 14. vietas pirmajā braucienā otrajā ierindojās 20. vietā, atkāpdamies uz 20. vietu arī divu braucienu summā un uzvarētājiem zaudējot 1,78 sekundes.
Ceturtā 31 ekipāžas konkurencē bija otrajā braucienā trešo labāko rezultātu sasniegusī austrieša Markusa Treihla ekipāža (+0,62), piektā - pirmajā braucienā trešā finišējusī vācieša Ādama Amūra ekipāža (+0,65), bet sestā - britu sportista Breda Hola pilotētā ekipāža (+1,01).
Sestdien divnieku sacensībās Kalenda/Bebrišs ieņēma 13. vietu, bet Grantiņš/Ungurs ierindojās 23. vietā.
Kalendas pilotētā ekipāža pagājušajā sezonā četrinieku sacensībās Pasaules kausa kopvērtējumā ieņēma devīto vietu, bet junioru konkurencē ierindojās aiz vācieša Ādama Amūra. Labāko rezultātu divniekos Kalenda sasniedza Altenbergā, kur bija sestais.
Grantiņam šī bija debija Pasaules kausa posmos. Pagājušajā sezonā Eiropas kausa sacensībās Grantiņš kopvērtējumā ieņēma otro vietu aiz vācieša Maksimiliāna Illmaņa pilotētās ekipāžas, trīs Siguldas posmos izcīnot attiecīgi trešo un divas otrās vietas, bet pirmajā no Siguldas Eiropas kausa posmiem izcīnot arī otro vietu Eiropas junioru čempionātā.
Sākot ar šo sezonu, Latvijas bobsleja komandas galvenais treneris ir Emīls Cipulis.
Sieviešu sacensībās pirmajā posmā Latvija nav pārstāvēta.
Šosezon sportistiem, cīnoties par ceļazīmēm uz 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm, ir paredzēti septiņi Pasaules kausa posmi. Nākamais posms novembra pēdējā nedēļā notiks Īglsas trasē Austrijā, decembra vidū skeletonisti sacentīsies Lillehammerē, ceturto posmu uzņems Sigulda, bet pēc jaunā gada notiks posmi Vinterbergā, Sanktmoricā un Altenbergā.