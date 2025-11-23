Rodions Kurucs gūst 9 punktus “Baskonia” pārliecinošā uzvarā pār “Bilbao”
Latvijas basketbolists Rodions Kurucs svētdien guva deviņus punktus Vitorijas "Baskonia" uzvarā savā laukumā Spānijas augstākās līgas (ACB) spēlē.
"Baskonia" ar 110:91 (33:23, 38:23, 14:22, 25:23) pieveica "Bilbao".
Kurucs 16 minūtēs un 55 sekundēs laukumā realizēja divus no četriem divpunktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un abus soda metienus. Viņa kontā arī četras atlēkušās bumbas, pārtverta bumba, pieci noteikumu pārkāpumi, divas izprovocētas piezīmes, +/- rādītājs +9 un efektivitātes koeficients astoņi.
Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 24 punktiem bija Timotijs Luvavu-Kabaro, bet vēl septiņi basketbolisti guva 8-14 punktus.
Pretiniekiem 16 punktus un piecas kļūdas sakrāja Darans Hiljards.
Jau ziņots, ka sestdien Artūrs Kurucs deviņus punktus Lugo "Rio Breogan" uzvarā mājās pār Burgosas "San Pablo" (105:78), Mārcis Šteinbergs guva sešus punktus spēlē, kurā Manrezas "Baxi" viesos ar 82:105 zaudēja Malagas "Unicaja", Kristers Zoriks guva divus punktus, "Lleida" komandai mājās ar 71:107 kapitulējot Sito Alonso vadītajai Mursijas UCAM, bet Madrides "Real", kuras rindās šosezon ir spēlējis Gunārs Grīnvalds, viesos ar 111:100 uzvarēja "Granada" basketbolistus.
"Real" ar septiņām uzvarām astoņās spēlēs ieņem pirmo vietu, "Baskonia", "Rio Breogan" un "Lleida" ir uzvarējušas četros mačos un ieņem vietas no septītās līdz devītajai, bet "Baxi" ar trim uzvarām ir attiecīgi 14. vietā 18 komandu čempionātā.
Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempioni kļuva Madrides "Real", kas finālsērijā ar 3-0 pārspēja "Valencia".