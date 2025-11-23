Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova saņem pasaules čempionāta zelta godalgas
Latvijas duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova Adelaidē izcīnīja zelta medaļas pasaules čempionātā pludmales volejbolā.
FOTO: "Esam pašas laimīgākās visā pasaulē!" Tīna un Anastasija saņem pasaules čempionāta zelta medaļas
Latvijas pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova svētdien Adelaidē piedzīvoja vēsturisku brīdi – pēc triumfa pasaules čempionāta finālā viņas saņēma zelta medaļas un uzvarētāju kausu, kļūstot par pirmajām Latvijas sportistēm, kas jebkad izcīnījušas godalgas pieaugušo pasaules čempionātā.
Finālā latvietes, izsētas ar piekto numuru, trīs setu cīņā ar 2:1 (21:15, 15:21, 15:11) pārspēja amerikānietes Terīni Brašeri un Kristenu Nasu (3. numurs). Uzvara nozīmēja ne tikai sportisku triumfu, bet arī emocionāli spēcīgu brīdi apbalvošanas ceremonijā, kur Latvijas duets pacēla virs galvas pasaules čempionātu trofeju.
Latvietes maču sāka ar agresīvu taktiku, apkalpojot amerikānieti Nasu un gurot drošu pārsvaru, pirmo setu noslēdzot ar 21:15 pēc Samoilovas precīzā uzbrukuma.
Otrajā setā amerikānietes pārņēma iniciatīvu un pārliecinoši panāca līdzsvaru (15:21), taču izšķirošajā setā Graudiņa un Samoilova atguvās. Pēc 4:5 atpalicības Latvijas pāris guva trīs punktus pēc kārtas un nosargāja vadību līdz beigām, spēli noslēdzot ar Samoilovas spēcīgu uzbrukumu – 15:11.
Uzreiz pēc triumfa Tīna Graudiņa intervijā atzina, ka gandrīz netic notikušajam:
“Es tam tik tiešām neticu. Spēle bija tik ļoti saspringta, un līdz šim mēs viņām gandrīz vienmēr zaudējām. Bet šodien viss izdevās tieši tā, kā bijām cerējušas – tas ir vienkārši neticami. Paldies.”
Anastasija Samoilova savukārt uzsvēra pateicību gan savai partnerei, gan Latvijas atbalstītājiem:
“Lielas paldies manai partnerei Tīnai un mūsu komandai, un, protams, arī Latvijas faniem un ikvienam, kuri tur par mums īkšķus. Mēs esam tik ļoti pateicīgas par šo ceļu, par šo uzvaru šeit. Šobrīd esam pašas laimīgākās visā pasaulē.”
Vēsturisks panākums Latvijas sportā
Līdz šim neviens Latvijas pludmales volejbola duets nebija spējis izcīnīt godalgas pasaules čempionātā. Līdzīgākais rezultāts bija 2011. gadā, kad Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš izcīnīja 4. vietu.
Graudiņai un Samoilovai šis bija ceturtais pasaules čempionāts, un līdz šim labākais rezultāts bija 9. vieta.
Abas sportistes apbalvošanas ceremonijā saņēma zelta medaļas un čempionu kausu, kļūstot par absolūtām turnīra uzvarētājām 48 sieviešu duetu konkurencē.