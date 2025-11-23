Verstapens svin uzvaru F-1 Lasvegasas "Grand Prix" posmā
Makss Verstapens no "Red Bull" komandas sestdien uzvarēja Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta Lasvegasas "Grand Prix" posmā.
Verstapens, kurš kvalifikācijā lietainos laika apstākļos bija izcīnījis otro vietu aiz kopvērtējuma līdera Lando Noriss no "McLaren", saulainos apstākļos sacensībās startā apdzina Norisu, kurš izbrauca no trases, un svinēja savu 69. uzvaru F-1 posmos.
Nīderlandietis Norisu apsteidza par 20,741 sekundi, bet trešais, atpaliekot no Verstapena 23,546 sekundes, bija Džordžs Rasels no "Mercedes".
Ceturto vietu ieņēma Oskars Piastri no "McLaren (+27,650), piekto - Kimi Antonelli no "Mercedes" (+30,488), sesto - Šarls Leklērs no "Ferrari" (+30,678), septīto - Karloss Sainss no "Williams" (+34,924), astoto - Isaks Adžārs no "Racing Bulls" (+45,257), devīto - Niko Hilkenbergs no "Sauber" (+51,134) un desmito - Luiss Hamiltons no "Ferrari" (+59,369).
Jau ziņots, ka pirmajos treniņbraucienos ātrākais bija Leklērs, bet otrajos un trešajos - Noriss.
Kopvērtējumā līderis ar 408 punktiem joprojām ir Noriss, par 30 punktiem apsteidzot komandas biedru Piastri, bet Verstapens ar 366 punktiem ieņem trešo vietu.
Uzvaru Konstruktoru kausā jau ir nodrošinājusi "McLaren" vienība.
Šosezon F-1 čempionātā tiek aizvadīti 24 posmi.
Pagājušajā sezonā ceturto reizi pēc kārtas par čempionu kļuva nīderlandietis Makss Verstapens, bet Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".