Saspēles dievs Kriss Pols paziņo par NBA karjeras beigām
Saspēles vadītājs Kriss Pols pēc šīs Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) sezonas noslēgs savu karjeru, sestdien paziņoja 40 gadus vecais basketbolists.
Vasarā par tobrīd brīvā aģenta Pola piesaistīšanu interesējās vairākas komandas, taču basketbolists izvēlējās atgriezties iepriekš pārstāvētajā Losandželosas "Clippers" vienībā. Losandželosā dzīvo Pola ģimene.
Šajā sezonā Pols desmit mačos vidēji 14 minūtēs guvis 2,5 punktus, atdevis 3,3 rezultatīvas piespēles un izcīnījis 1,8 atlēkušās bumbas.
No savām iepriekšējām 20 sezonām NBA Pols "Clippers" rindās spēlēja no 2011. līdz 2017. gadam. Šajā laikā viņš piecreiz tika iekļauts sezonas simboliskajās izlasēs, kas ir kluba rekords. Tāpat viņš ir "Clippers" rekordists rezultatīvajās piespēlēs.
Visu zvaigžņu spēlēs Pols piedalījies 12 reizes un sezonas simboliskajās izlasēs iekļauts 11 reizes. Pols arī deviņas reizes nominēts starp līgas labākajiem sezonas spēlētājiem aizsardzībā.
Iepriekšējā sezonā Pols pārstāvēja Sanantonio "Spurs" un piedalījās visās 82 pamatturnīra spēlēs. Vidēji 28 minūtēs mačā viņš guva 8,8 punktus, atdeva 7,4 rezultatīvas piespēles, izcīnīja 3,6 atlēkušās bumbas un pārtvēra 1,3 bumbas.
Ar 12 532 rezultatīvām piespēlēm un 2 727 pārtvertām bumbām Pols šajos statistikas rādītājos ieņem otro vietu līgā, taču Džons Stoktons šosezon viņam ir neaizsniedzams.