Šorttrekists Roberts Krūzbergs Pasaules tūres posmā izcīna piekto vietu 1500 metros
Latvijas sportists Roberts Krūzbergs sestdien Gdaņskā Pasaules šorttreka tūres trešajā posmā izcīnīja piekto vietu 1500 metru distancē un kopā ar Reini Bērziņu, Linardu Reini Laizānu un Māri Jāni Šternmani 5000 metru stafetē sasniedza B finālu.
1500 metru distances pusfinālā pirmajos apļos Krūzbergs bija sestais no septiņiem šorttrekistiem, noslēdzošajos apļos viņš cīnījās par trešo vietu, bet piedzīvoja kritienu un nefinišēja. Tiesneši lēma, ka latvietis ir kavēts, tādējādi viņš tika iecelts A finālā.
Tajā startēja astoņi šorttrekisti, un ciešā cīņā, kurā pirmo un pēdējo vietu šķīra 0,819 sekundes, Krūzbergs finišēja piektais, bet uzvaru svinēja kanādietis Viljams Dandžinu.
1500 metru distances gandarījuma sacensību pirmo kārtu nepārvarēja Jānis Šternmanis.
Stafetē deviņas komandas divos pusfinālos sadalīja četras vietas A finālā un četras - B finālā, kurā notiks cīņa par piekto pozīciju. Latvieši savā pusfinālā, kurā startēja piecas komandas, lielākoties bija ceturtajā un piektajā vietā, finišējot ceturtie aiz beļģiem, 1,062 sekundes aiz pirmajām divām pozīcijām, kurās bija Ķīnas un Itālijas izlases.
Krūzbergs sacentās arī 500 metru distances gandarījuma sacensībās, kurās sasniedza izšķirošo kārtu, kurā viņš savā slidojumā finišēja piektais un neiekļuva ceturtdaļfinālā.
Latviešiem šajā tūres posmā startē Reinis Bērziņš, Roberts Krūzbergs, Linards Reinis Laizāns, Māris Jānis Šternmanis un Anna Jansone. Sezonas pirmie divi posmi notika Monreālā, pirmajā no tiem Krūzbergam izcīnot piekto vietu 1000 metros.
Pasaules tūrē šosezon notiek četri posmi, un pēdējais no tiem norisināsies Nīderlandes pilsētā Dordrehtā. Posmos šorttrekisti cīnās par ceļazīmēm uz nākamā gada ziemas olimpiskajām spēlēm. 500 un 1000 metros tiek sadalītas 32 kvotas, 1500 metros - 36 kvotas, stafetēs - pa astoņām kvotām, bet jauktajā stafetē - 12 kvotas. Iepriekšējā sezonā Krūzbergs 1000 metros divreiz izcīnīja sudraba medaļas un kopvērtējumā bija trešais. Vienreiz viņš bija otrais arī 1500 metros un vienreiz - trešais 500 metros.