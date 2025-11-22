Lando Noriss uzvar Lasvegasas "Grand Prix" kvalifikācijā
Kopvērtējuma līderis Lando Noriss piektdien ieņēma pirmo vietu Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta 22. posmā - Lasvegasas "Grand Prix" - kvalifikācijā.
Kvalifikācijai aizritot lietainos laikapstākļos, "McLaren" pilots Noriss, kurš svētdien galveno sacīksti varēs sākt no pirmās pozīcijās, bet blakus viņam no otrās vietas startēs Makss Verstapens ("Red Bull"), kurš kvalifikācijas trešajā sesijā atpalika no Norisa aptuveni 0,3 sekundes. Trešais kvalifikācijā bija Karloss Sainss ("Williams"), ceturto labāko rezultātu sasniedza Džordžs Rasels, kurš bija ātrākais kvalifikācijas pirmajā un otrajā sesijā.
Piektais bija otrs "McLaren" pilots Oskars Piastri, sesto vietu ieņēma Līems Lousons (RB), septītajā pozīcijā ierindojās Fernando Alonso ("Aston Martin"), astotajā - Īzaks Hadžars (RB), devīto vietu ieņēma Šarls Leklērs ("Ferrari"), bet labāko desmitnieku noslēdza Pjērs Gaslī ("Alpine"). Otro kvalifikācijas kārtu nepārvarēja Niko Hilkenbergs ("Sauber"), Lenss Strols ("Aston Martin"), abi "Haas" piloti Estebans Okons un Olivers Bērmans, kā arī Franko Kolapinto ("Alpine").
Pirmajā kvalifikācijas sesijā pēdējais palika "Ferrari" pilots Lūiss Hamiltons, nākamajā kārtā neiekļūstot arī Aleksandram Albonam ("Williams"), Kimi Antonelli ("Mercedes"), Gabrielam Bortoleto ("Sauber") un Juki Cunodam ("Red Bull"). Pirms kvalifikācijas tika aizvadīta trešā treniņu sesija, kurā labāko rezultātu sasniedza Rasels.
Kopvērtējumā līderis ar 390 punktiem ir Noriss, par 24 punktiem apsteidzot komandas biedru Oskaru Piastri, bet Verstapens ar 341 punktu atrodas trešajā pozīcijā. Uzvaru Konstruktoru kausā jau ir nodrošinājusi "McLaren" vienība.
Šosezon F-1 čempionātā tiks aizvadīti 24 posmi. Pagājušajā sezonā ceturto reizi pēc kārtas par čempionu kļuva nīderlandietis Makss Verstapens, bet Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".