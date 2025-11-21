Saspringtā finišā Latvijas šorttrekisti iekļūst stafetes pusfinālā
Latvijas sportisti Roberts Krūzbergs, Reinis Bērziņš, Linards Reinis Laizāns un Māris Jānis Šternmanis piektdien Gdaņskā Pasaules šorttreka tūres trešajā posmā iekļuva pusfinālā 5000 metru stafetē.
Ceturtdaļfinālā 19 izlases bija sadalītas četros skrējienos, latviešiem savā finišējot otrajiem (7:10,078), apmēram pusotru sekundi aiz ķīniešiem un 0,088 sekundes priekšā spēcīgajai Kazahstānai, kas palika ārpus pusfinālistu pulka. Pusfināli notiks sestdien vakara sesijā.
Individuāli 1000 metros Linards Reinis Laizāns priekšsacīkstēs saņēma sodu un nesasniedza nākamo fāzi. Pirmajā kārtā Krūzbergs uzvarēja savā slidojumā (1:27,187) un tika ceturtdaļfinālā, bet Bērziņš krita un sacensības turpināja gandarījuma kārtā, kur finišēja trešais 0,204 sekundes aiz otrās pozīcijas, kas nodrošinātu sacensību turpināšanu.
Sievietēm 500 metros Anna Jansone priekšsacīkstēs finišēja piektā un uzreiz nesasniedza nākamo fāzi, bet 1500 metru ceturtdaļfinālā viņa tika kavēta un pēc tiesnešu lēmuma latvieti iecēla nākamajā kārtā.
Sestdien sacensības sāksies plkst. 11, bet svētdien - plkst. 11.15. Pasaules tūres sacensības tiešraidē translē "YouTube" kanāls "Skating ISU".
Latviešiem šajā tūres posmā startē Reinis Bērziņš, Roberts Krūzbergs, Linards Reinis Laizāns, Māris Jānis Šternmanis un Anna Jansone. Sezonas pirmie divi posmi notika Monreālā, pirmajā no tiem Krūzbergam izcīnot piekto vietu 1000 metros.
Pasaules tūrē šosezon notiek četri posmi, un pēdējais no tiem norisināsies Nīderlandes pilsētā Dordrehtā. Posmos šorttrekisti cīnās par ceļazīmēm uz nākamā gada ziemas olimpiskajām spēlēm. 500 un 1000 metros tiek sadalītas 32 kvotas, 1500 metros - 36 kvotas, stafetēs - pa astoņām kvotām, bet jauktajā stafetē - 12 kvotas.
Iepriekšējā sezonā Krūzbergs 1000 metros divreiz izcīnīja sudraba medaļas un kopvērtējumā bija trešais. Vienreiz viņš bija otrais arī 1500 metros un vienreiz - trešais 500 metros.