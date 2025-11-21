Vācijas tenisisti ar uzvaru izšķirošajā dubultspēlē sasniedz Deivisa kausa pusfinālu
Vācijas vīriešu tenisa izlase ceturtdien Boloņā nodrošināja vietu Deivisa kausa pusfinālā.
Ceturtdaļfinālā Vācijas vienība ar 2-1 pārspēja Argentīnas izlasei. Pirmajā spēlē argentīniešus vadībā izvirzīja Tomass Martins Ečeverijs (ATP 60.), kurš ar 7-6 (7:3), 7-6 (9:7) pārspēja Janu-Lenardu Štrufu (ATP 100.), bet otrajā mačā neizšķirtu panāca Aleksandrs Zverevs (ATP 3.), ar 6-4, 7-6 (7:3) apspēlējot Fransisko Serundolo (ATP 21.).
Izšķirošajā dubultspēlē Vācijas duets Kevins Kravics un Timu Pecs ar 4-6, 6-4, 7-6 (12:10) uzvarēja Andresu Molteni un Horasio Zebaljosu. Vācijas tenisisti pusfinālā spēkosies ar Spāniju, kas ceturtdaļfinālā ar 2-1 bija pārāka pār Čehiju.
Otrā pusfinālā piektdien tiksies pēdējo divu gadu Deivisa kausa čempione Itālija, kas ir uzvarējusi jau 12 dueļos pēc kārtas, un Beļģijas izlase. Turnīrs Boloņā beigsies svētdien.
Iepriekšējos divos gados Spānijas pilsētā Malagā ir uzvarējusi Itālija, 2024. gada finālā ar 2-0 pieveicot Nīderlandi un trešo reizi uzvarot turnīrā.