Roberts Krūzbergs Pasaules šorttreka tūres posmā Gdaņskā iekļūst pusfinālā 1500 metru distancē
Latvijas sportists Roberts Krūzbergs ceturtdien Gdaņskā Pasaules šorttreka tūres trešajā posmā iekļuva pusfinālā 1500 metru distancē. Krūzbergs, kurš sacensības 1500 metru distancē sāka no ceturtdaļfināla, savā slidojumā ar rezultātu divas minūtes un 24,027 sekundes ieņēma otro vietu sešu sportistu vidū un iekļuva pusfinālā.
Reinis Bērziņš ceturtdaļfinālā tika diskvalificēts, bet Māris Jānis Šternmanis pirmajā kārtā ar rezultātu divas minūtes un 20,377 sekundes ieņēma ceturto vietu septiņu sportistu vidū un sestdien cīņu turpinās gandarījuma sacensībās.
500 metros Krūzbergs otrajā kārtā ar rezultātu 41,614 sekundes un Bērziņš ar rezultātu 42,090 sekundes finišēja trešie piecu sportistu konkurencē, bet gandarījuma slidojumu pirmajā kārtā Krūzbergs ar rezultātu 42,136 sekundes uzvarēja, bet otrās kārtas sacensības aizvadīs sestdien.
Bērziņš gandarījuma slidojumu pirmajā kārtā tika diskvalificēts.
Linards Reinis Laizāns ar rezultātu 42,437 sekundes pirmajā sacensību kārtā ieņēma trešo vietu piecu sportistu konkurencē un gandarījuma sacensību pirmajā kārtā finišēja trešais piecu slidotāju konkurencē (42,996), nākamajai kārtai nekvalificējoties.
1000 metru sacensību pirmajā kārtā Jansone ar rezultātu minūte un 38,905 sekundes ieņēma trešo vietu piecu sportistu vidū un nākamajai kārtai uzreiz nekvalificējās. Tajā iekļuva pirmo divu vietu ieguvējas un astoņos slidojumos četrus labākos rezultātus sasniegušās šorttrekistes.
Gandarījuma sacensību pirmajā kārtā Jansone ar rezultātu minūte un 37,395 sekundes finišēja otrā, nākamajai kārtai, kur iekļuva septiņu slidojumu uzvarētājas un trīs labākās otro vietu ieguvējas, nekvalificējoties.
Piektdien kvalifikācijas sacensības sāksies plkst. 10.30 pēc Latvijas laika, sestdien sacensības sāksies plkst. 11, bet svētdien - plkst. 11.15. Pasaules tūres sacensības tiešraidē translē "YouTube" kanāls "Skating ISU".
Latviešiem šajā tūres posmā startē Reinis Bērziņš, Roberts Krūzbergs, Linards Reinis Laizāns, Māris Jānis Šternmanis un Anna Jansone. Sezonas pirmie divi posmi notika Monreālā, pirmajā no tiem Krūzbergam izcīnot piekto vietu 1000 metros.
Pasaules tūrē šosezon notiek četri posmi, un pēdējais no tiem norisināsies Nīderlandes pilsētā Dordrehtā. Posmos šorttrekisti cīnās par ceļazīmēm uz nākamā gada ziemas olimpiskajām spēlēm. 500 un 1000 metros tiek sadalītas 32 kvotas, 1500 metros - 36 kvotas, stafetēs - pa astoņām kvotām, bet jauktajā stafetē - 12 kvotas.
Iepriekšējā sezonā Krūzbergs 1000 metros divreiz izcīnīja sudraba medaļas un kopvērtējumā bija trešais. Vienreiz viņš bija otrais arī 1500 metros un vienreiz - trešais 500 metros.