"Wild" turpina panākumu sēriju, pārspējot arī Austrumu konferences līderus
Uzvaru pēcspēles metienu sērijā trešdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārajā čempionātā izcīnīja Minesotas "Wild" vienība, pie punktiem tiekot sestajā spēlē pēc kārtas.
"Wild" mājās ar 4:3 (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 1:0) uzvarētāju noskaidrošanas metienu sērijā pieveica Austrumu konferences līderi Karolīnas "Hurricanes". Pirmajā periodā mājinieki pēc Broka Feibera un Meta Boldija vārtiem izvirzījās vadībā ar 2:0, uz ko otrajā periodā ar vienu vārtu guvumu atbildēja "Hurricanes" uzbrucējs Džeksons Bleiks. Trešā perioda 15. sekundē norvēģu veterāns Mats Cukarello guva savus pirmos vārtus sezonā un panāca 3:1 mājinieku labā, bet atlikušajā laikā Sebastjans Aho un vēlreiz Bleiks ar precīziem metieniem izrāva viesiem neizšķirtu. Papildlaikā vārti netika gūti, bet pēcspēles metienu sērijā vienīgais ripu vārtos spēja nogādāt Boldijs. Mājinieku vārtsargs Jespers Valsteds atvairīja 42 no 45 metieniem, bet pretējā laukuma pusē Frederiks Andersens tvēra 15 no 18 ripām.
"Wild" ar 24 punktiem 21 spēlē Rietumu konferencē pakāpās uz astoto pozīciju, bet "Hurricanes" ar 28 punktiem 20 mačos ir pirmie Austrumos.
Citā spēlē uzvaru ar 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) svinēja arī Anaheimas "Ducks", savā laukumā pieveicot Bostonas "Bruins". Uzvaras vārtus mača 57. minūtē mājinieku rindās guva Īans Mūrs. Vēl uzvarētāju sastāvā ar precīziem metieniem izcēlās Radko Gudass, Džensens Harkinss un Raiens Stroms, bet bostoniešu rindās ripu vārtos raidīja Maikls Eisimonts un divreiz Morgans Gīkijs, kurš ar 14 trāpīgiem metieniem pakāpies uz dalītu pirmo vietu līgas snaiperu sarakstā.
Vēl vienā mačā rezultatīvu uzvaru savā laukumā svinēja Vašingtonas "Capitals", kas ar 7:4 (3:2, 1:0, 3:2) pieveica pēdējo divu sezonu Stenlija kausa izcīņas finālisti Edmontonas "Oilers". Uzvarētāju rindās pa diviem vārtiem guva Raiens Lenards un Toms Vilsons, pa reizei precīzi bija Aleksandrs Ovečkins, Aleksejs Protass un Antonī Buviljē, bet pa trim rezultatīvām piespēlēm iekrāja Konors Makmaikls un Džons Karlsons. "Oilers" sastāvā divas ripas Darnela Nērsa kontā, bet pa reizei precīzi meta Davids Tomāšeks un Leons Draizaitls.