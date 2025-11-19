Balcera un Gudļevska komandas noslēdz sezonu IIHF Čempionu līgā
Savainoto Latvijas hokejistu Rūdolfa Balcera un Kristera Gudļevska pārstāvētās komandas trešdien noslēdza sezonu Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) Čempionu līgā, nepārvarot izslēgšanas turnīra pirmo kārtu.
Iepriekšējās sezonas čempione Balcera pārstāvētā Cīrihes "Lions" viesos ar 2:4 (0:1, 0:3, 2:0) zaudēja Somijas klubam Kuopio "Kalpa", divu maču summā piekāpjoties ar 6:8.
Tikmēr vārtsarga Kristera Gudļevska pārstāvētā Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" izbraukumā ar 2:5 (0:2, 2:1, 0:2) piekāpās Tamperes "Ilves" un divu spēļu summā zaudēja ar 4:8.
Otrdien Mārtiņa Dzierkala pārstāvētā Prāgas "Sparta" mājās ar 3:2 uzvarēja "Zug", taču divu maču summā zaudēja ar 3:8.
Čempionu līgas pamatturnīrā 24 komandas aizvadīja pa sešām spēlēm, un to vieta tika noteikta kopējā tabulā, 16 labākajām kvalificējoties izslēgšanas spēlēm.
Iepriekšējā sezonā IIHF Čempionu līgas turnīrā uzvarēja Rūdolfa Balcera pārstāvētā Cīrihes "Lions".
Turnīrs pirmo reizi norisinājās 2014./2015. gada sezonā.