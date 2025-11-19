"Hawks" bez Porziņģa zaudē Detroitas "Pistons", kas turpina savu garāko uzvaru sēriju 17 gadu laikā
Latviešu spēlētājs Kristaps Porziņģis otrdien nedevās laukumā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kurā viņa pārstāvētā Atlantas "Hawks" komanda piekāpās Detroitas "Pistons" vienībai.
Atlantas vienība savā laukumā zaudēja ar 112:120 (27:35, 27:32, 28:27, 30:26), pārtrūkstot piecu uzvaru sērijai. Savukārt "Pistons" šī bija 11. uzvara pēc kārtas, kas šosezon ir garākā panākumu sērija līgā. Tā ir Detroitas vienības garākā uzvaru virkne kopš 2007./2008. gada sezonas.
Mājinieku rindās 25 punkti, astoņas atlēkušās bumbas zem groziem un deviņas rezultatīvas piespēles Dželena Džonsona kontā, 24 punktus guva Nikeils Aleksandrs-Volkers, bet 21 punkts Onjekas Okongvu rēķinā.
"Hawks" šajā mačā bez Porziņģa (viņš izlaida jau trešo spēli pēc kārtas), kurš nespēlēja labās kājas sāpju dēļ, no sākumsastāva spēlētājiem traumu dēļ nepalīdzēja arī Trejs Jangs un Zaharijs Risašē. Pēdējais iepriekšējā spēlē pēc trieciena grozā no augšas spēcīgi nokrita uz dēļiem, savainojot gurnu.
Uzvarētāju rindās pēc traumas sadziedēšanas ar 25 punktiem un desmit rezultatīvām piespēlēm atgriezās Keids Kaningems, 24 punktus guva Džeilens Durens, bet pa 14 punktiem sakrāja Dankans Robinsons un Daniss Dženkins.
"Hawks" ar deviņām uzvarām 15 spēlēs ieņem sesto vietu Austrumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Sanantonio "Spurs" basketbolistiem.
"Pistons" ar bilanci 13-2 ir Austrumu konferences līdere, bet visā līgā atpaliek tikai no Rietumu konferences labākās komandas Oklahomasitijas "Thunder", kura uzvarējusi 14 no 15 spēlēm.