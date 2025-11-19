2024. gada Eiropas čempionāta fināla atkārtojumā vācieši revanšējas Pļaviņam/Fokerotam un izslēdz latviešus no cīņas par pasaules troni
Latvijas pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots trešdien pasaules čempionātā Adelaidē piedzīvoja zaudējumu izslēgšanas turnīra pirmajā mačā, piekāpjoties Vācijas sportistiem Nilsam Ēlersam un Klemensam Vikleram.
Latvijas pāris, kurš turnīrā bija izsēts ar 17. numuru, zaudēja ar 0-2 (20:22, 13:21), noslēguma tabulā ieņemot dalītu 17. vietu.
Pirmo setu labāk sāka vācieši, kas izvirzījās vadībā ar 6:3, taču latvieši spēja atspēlēties un seta turpinājumā cīņa bija līdzīga. Vācijas duets setā uzvarēja pēc garas izspēles pie rezultāta 21:20, kad aizsardzībā līdz galam pretinieku sitienu pacelt neizdevās Pļaviņam.
Otrajā setā līdzīga cīņa ritēja līdz rezultātam 8:6 par labu vāciešiem. Tad tie guva sešus punktus pēc kārtas, izvirzījās vadībā ar 14:6 un šo pārsvaru vairs arī neizlaida. Spēlē 16 punktus guva Fokerots, kuram divi bloki un viena netverama serve. Tikai seši precīzi uzbrukumi Pļaviņam.
Ēlerss/Viklers, kurus latvieši uzvarēja pagājušā gada Eiropas čempionāta finālā, ir izlikti ar 14. numuru un astotdaļfinālā tiksies ar galvenajiem favorītiem Annešu Mūlu/Kristianu Sērumu no Norvēģijas vai ar 35.numuru izsētajiem kanādiešiem Samuelu Šahteru/Džonatanu Piketu.
Jau vēstīts, ka latvieši H grupas mačos ar 2-0 (22:20, 21:17) apspēlēja amerikāņus Endiju Benešu un Mailsu Parteinu (32.), ar 2-0 (21:13, 21:11) - Togo duetu Kofi Kotoku/Kuamivi Samani (41.), bet ar 0-2 (19:21, 12:21) zaudēja pasaules čempioniem čehiem Ondržejam Perušičam un Davidam Šveineram (8.).
Parīzes olimpisko spēļu sudraba laureāti no Vācijas grupas spēlēs divos setos pieveica Kanādas un Mozambikas pārus, bet divos setos zaudēja argentīniešiem Nikolasam un Tomasam Kapogroso.
Pļaviņam šis bija jau astotais pasaules čempionāts. Visaugstāk Pļaviņš pārī ar Jāni Šmēdiņu tika 2011. gadā Romā, izcīnot ceturto vietu, bet pārī ar Edgaru Toču 2019. gadā Hamburgā tika ieņemta dalīta devītā vieta. Pasaules čempionātos Pļaviņš ir startējis arī ar Aleksandru Samoilovu, Lauri Iecelnieku, Jāni Pēdu un Haraldu Regžu. Fokerotam šis bija pirmais starts pasaules meistarsacīkstēs.
Sacensības Adelaidē beigsies svētdien. Dalību turnīrā turpina Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova, kuras sasniegušas astotdaļfinālu.