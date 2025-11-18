Beļģija pārliecinoši iekļūst Pasaules kausa finālturnīrā, Velsa iznīcina Ziemeļmaķedoniju cīņā par otro vietu
Beļģijas vīriešu futbola izlase otrdien Lježā svinēja graujošu uzvaru 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra mačā un iekļuva finālturnīrā. J grupas mačā Beļģija mājās ar 7:0 (3:0) sagrāva Lihtenšteinu.
Pa diviem vārtiem guva Žeremī Doku un Šarls de Ketelāre, bet pa vieniem vārtiem - Hanss Vanakens, Brendons Mehele un Aleksiss Salemākerss.
Otrā grupas mačā Velsa mājās ar 7:1 (3:1) sagrāva Ziemeļmaķedoniju, iekļūstot "play-off" turnīrā. Trīs vārtus uzvarētāju labā guva Harijs Vilsons, realizējot arī divus 11 metru soda sitienus, bet pa vārtiem guva Deivids Brukss, Brenans Džonsons, Deniels Džeimss un Neitans Broudheds.
J grupā pēc astoņām kārtām 18 punktus izcīnīja Beļģija, 16 punktus - Velsa, 13 punktus - Ziemeļmaķedonija, astoņus punktus - Kazahstāna, bet bez punktiem finišēja Lihtenšteina.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.
Finālturnīram jau ir kvalificējušās trīs sacensību rīkotājas, Japāna, Jaunzēlande, Irāna, Argentīna, Uzbekistāna, Dienvidkoreja, Jordānija, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Urugvaja, Kolumbija, Paragvaja, Maroka, Tunisija, Ēģipte, Alžīrija, Gana, Kaboverde, DĀR, Katara, Anglija, Saūda Arābija, Kotdivuāra, Senegāla, Francija, Horvātija, Portugāle, Norvēģija, Vācija, Nīderlande un Beļģija.
2026. gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.