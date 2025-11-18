Graudiņa/Samoilova sakauj nīderlandiešu pāri un iekļūst pasaules čempionāta pludmales volejbolā astotdaļfinālā
Latvijas duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova otrdien Adelaidē iekļuva pasaules čempionāta pludmales volejbolā astotdaļfinālā. Graudiņa un Samoilova, kuras turnīrā ir izsētas ar piekto numuru, ar 2-0 (21:9, 21:11) sagrāva nīderlandietes Milu Koninku un Deiziju Poisu (26.).
Ar šo duetu Latvijas pāris līdz šim nebija spēlējis.
Astotdaļfinālā Latvijas duets spēlēs ar vācietēm Melāniju Paulu un Leu Kunstu, kuras ir izsētas ar 36. numuru un 1/16 finālā ar 2-0 (21:17, 21:19) pieveica Nīderlandes pāri Eimija van Drīla/Vīsa Bekhausa (22.).
Latvietes vairāk punktu guva uzbrukumā (15:14), ar servi (9:0) un pēc pretinieču kļūdām (18:5), bet vienīgais bloks spēlē padevās nīderlandietei Koninkai.
Abas Latvijas pāra spēlētājas guva pa 12 punktiem. Graudiņa, kura pēc grupu turnīra ar 69 punktiem bija čempionāta rezultatīvākā spēlētāja, guva astoņus punktus 12 uzbrukumos, vienreiz kļūdoties. 10 servēs viņa guva četrus punktus un trīsreiz kļūdījās, bet 11 servju uzņemšanās iztika bez kļūdām, kā arī piecreiz nospēlēja aizsardzībā.
Samoilova guva septiņus punktus 13 uzbrukumos, divrreiz kļūdoties. Ar 18 servēm viņa guva piecus punktus, kā arī tika galā ar visām 11 servju uzņemšanām un trīsreiz nospēlēja aizsardzībā.
Pretiniecēm Poisa visus 12 punktus guva uzbrukumā, bet Koninka bez blokā gūtā punkta divus guva uzbrukumā.
Latvietes turnīrā jau ir nopelnījušas 800 pasaules ranga punktus.
E grupā Graudiņa/Samoilova ar 2-0 (21:17, 23:21) pārspēja meksikānietes Atenasu Gusmanu un Susanu Torresu (44.), ar 2-0 (21:18, 21:17) - japānietes Reiku Murakami un Asami Šibu (29.) un ar 2-0 (22:20, 21:15) - Itālijas pāri Džada Bianki/Klaudija Skampoli (20.).
Nīderlandietes grupā izcīnīja vienu uzvaru.
Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots (17.) "play-off" pirmo spēli ar vāciešiem Nilsu Ēlersu un Klemensu Vikleru (14.) aizvadīs trešdien.
Pļaviņam šis ir jau astotais pasaules čempionāts. Visaugstāk Pļaviņš pārī ar Jāni Šmēdiņu tika 2011. gadā Romā, izcīnot ceturto vietu, bet pārī ar Edgaru Toču 2019. gadā Hamburgā tika ieņemta dalīta devītā vieta. Pasaules čempionātos Pļaviņš ir startējis arī ar Aleksandru Samoilovu, Lauri Iecelnieku, Jāni Pēdu un Haraldu Regžu.
Fokerotam šis ir pirmais starts pasaules meistarsacīkstēs.
Līdzšinējos trīs startos pasaules čempionātos 2019. gadā Hamburgā, 2022. gadā Romā un 2023. gadā Meksikas pilsētā Tlaskalā Graudiņa un Samoilova ir finišējušas devītās.
Sacensības gan vīriešiem, gan sievietēm uzsāka 48 komandas.
Katras grupas divas labākās vienības, kā arī četras labākās trešo vietu ieņēmējas uzreiz iekļuva izslēgšanas cīņās. Pārējie astoņi trešo vietu ieņēmušie dueti četros pāros vienā "play-off" cīņā noskaidroja pēdējos četrus izslēgšanas spēļu dalībniekus. Pēc tam sacensības turpinās pēc olimpiskās sistēmas.
Sacensības Adelaidē beigsies šajā nedēļas nogalē.