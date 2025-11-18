Irāka pievienojas 2026. gada futbola Pasaules kausa finālturnīra dalībnieku pulkam
Irākas vīriešu futbola izlase otrdien iekļuva 2026. gada Pasaules kausa finālturnīrā. Āzijas zonas piektās kārtas atbildes mačā Irākas futbolisti savā laukumā ar 2:1 (0:0) pārspēja Apvienoto Arābu Emirātu izlasi, divu maču summā uzvarot ar 3:2.
Vārtus 52. minūtē viesu labā guva Kaju Fernandess, bet 66. minūtē 1:1 panāca Meme. Mača kompensācijas laikā viesi pārkāpa noteikumus savā soda laukumā, un Meme realizēja 11 metru soda sitienu, raidot bumbu vārtu kreisajā augšējā stūrī - 2:1 Irākas labā.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.
Finālturnīram jau ir kvalificējušās trīs sacensību rīkotājas, Japāna, Jaunzēlande, Irāna, Argentīna, Uzbekistāna, Dienvidkoreja, Jordānija, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Urugvaja, Kolumbija, Paragvaja, Maroka, Tunisija, Ēģipte, Alžīrija, Gana, Kaboverde, DĀR, Katara, Anglija, Saūda Arābija, Kotdivuāra, Senegāla, Francija, Horvātija, Portugāle, Norvēģija, Vācija, Nīderlande un Irāka.
2026. gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.