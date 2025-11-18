Balinskim rezultatīva piespēle "Panthers" uzvarā pār "Canucks" NHL spēlē
Latvijas aizsargs Uvis Balinskis sestdien rezultatīvi piespēlēja Floridas "Panthers" uzvarā savā laukumā pār Teodora Bļugera pārstāvēto Vankūveras "Canucks" Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā.
"Panthers" uzvarēja "Canucks", kam traumas dēļ nevarēja spēlēt Bļugers, ar 8:5 (2:2, 3:1, 3:2).
Balinskis 45. minūtē rezultatīvi piespēlēja Sema Beneta uzvaras vārtu guvumā, tiekot pie pirmā rezultativitātes punkta desmit šīs sezonas spēlēs.
Latvijas hokejists 12 minūtēs un 55 sekundēs uz ledus nopelnīja divu minūšu noraidījumu, kura laikā viesiem tikai astoņas sekundes bija vajadzīgas, lai izvirzītos vadībā ar 2:0, pielietoja vienu spēka paņēmienu un maču pabeidza ar +/- rādītāju +2.
Pēc 0:2 mājinieki guva piecus vārtus pēc kārtas, 28. minūtē panākot 5:2, un, lai arī ļāva viesiem 44. minūtē rezultātu izlīdzināt, svinēja uzvaru pēc vēl trim gūtiem vārtiem.
Uzvarētāju labā vēl divus vārtus vairākumā guva aizsargs Sets Džonss, pa vieniem vārtiem - Entonijs Grīrs, Lūks Kanins, Evans Rodrigess mazākumā, Antons Lundells un Breds Maršāns, minūti un 46 sekundes pirms mača beigām mazākumā raidot ripu tukšos viesu vārtos. Savukārt trīs rezultatīvas piespēles sakrāja Sems Rainhārts.
Viesiem Elīass Petešons guva divus vārtus, bet Drū O'Konors, kā arī Džeiks Debrasks un Filips Hroneks vairākumā - pa vieniem vārtiem. Trīs rezultatīvas piespēles sakrāja Kvinns Hjūzs, pa divām - Evanders Keins un Kīfers Šervuds.
Uzvarētāju vārtos Sergejs Bobrovskis gan atvairīja tikai desmit no 15 metieniem, taču izcīnīja savu 438. uzvaru NHL pamatturnīra spēlēs, līgas visu laiku uzvarām bagātāko vārtsargu sarakstā apsteidzot Žaku Plāntu un pakāpjoties uz devīto vietu.
"Panthers" ar 21 punktu 19 cīņās Austrumu konferencē ieņem 12. vietu, bet "Canucks" ar 20 punktiem 21 mačā Rietumu konferencē ir 12. vietā.
"Panthers" nākamo maču savā laukumā aizvadīs ceturtdien ar Ņūdžersijas "Devils", bet "Canucks" mājās tiksies ar - Filadelfijas "Flyers" 5:1 (1:0, 2:0, 2:1).
Vēl Kolumbusas "Blue Jackets", Elvim Merzļikinam piekto spēli pēc kārtas paliekot uz rezervistu soliņa, mājās pēcspēles metienos ar 4:3 (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 2:1) pieveica Monreālas "Canadiens".
Džets Grīvss "Blue Jackets" vārtos atvairīja 29 metienus.
"Blue Jackets" nākamo maču aizvadīs otrdien izbraukumā ar Vinipegas "Jets".
"Blue Jackets" ar 22 punktiem 19 spēlēs Austrumu konferencē atrodas astotajā vietā, bet "Canadiens" ar 23 punktiem 19 mačos ieņem sesto vietu.