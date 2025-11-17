Vācija un Nīderlande nodrošina ceļazīmes uz Pasaules kausa finālturnīru
Vācijas un Nīderlandes futbola izlases pirmdien nodrošināja ceļazīmes uz 2026. gada Pasaules kausa finālturnīru. A apakšgrupas izšķirošajā spēlē par tiešu ceļazīmi uz finālturnīru Vācija ar 6:0 (4:0) sagrāva Slovākiju, bet Nīderlande ar 4:0 (3:0) pārspēja Lietuvu.
A apakšgrupas izšķirošajā spēlē par tiešu ceļazīmi uz finālturnīru Vācija Leipcigā ar 6:0 (4:0) sagrāva Slovākiju. Spēles 18. minūtē pēc stūra sitiena ar uzbrukuma otro vilni Jozua Kimmihs piespēlēja no labās malas, un Niks Voltemāde netraucēts ar galvu sita bumbu tīklā. Pēc 11 minūtēm Seržs Gnabrī straujā skrējienā saņēma Leona Goreckas piespēli un panāca 2:0.
Nākamos divus vārtus 36. un 41. minūtē guva Līrojs Sanē pēc Floriāna Virca piespēlēm. Vispirms Sanē izmantoja partnera ļoti tālu piespēli, bet pēc tam guva vārtus, slovākiem nespējot apturēt Vācijas izlases strauju uzbrukumu. Otrā puslaika vidū pēc vāciešu saspēles 5:0 panāca Bote Baku, kuram asistēja Gnabrī. 79. minūtē Asans Uedraogo savā debijas spēlē pēc divām minūtēm pēc došanās laukumā guva savus pirmos vārtus pieaugušo izlasē.
Šīs apakšgrupas otrā spēlē Ziemeļīrija mājās ar 1:0 (0:0) uzvarēja Luksemburgu. Pirmajā puslaikā mājiniekiem 11 metru soda sitienu realizēja Džeimijs Donlijs. A apakšgrupā pēc sešām spēlēm Vācijai bija 15 punkti, Slovākijai - 12, Ziemeļīrijai - deviņi, bet Luksemburga palika bez punktiem.
Nīderlande ceļazīmi nodrošināja, Amsterdamā ar 4:0 (3:0) pārspējot Lietuvu.
Nīderlandiešiem vārtus guva Tidžani Reinderss, Kodijs Gakpo ar 11 metru soda sitienu, Ksavi Simonss un Donjels Malens.
Otrā šīs grupas spēlē Polija viesos izrāva uzvaru 3:2 (1:1) pār Maltu, 85. minūtē vārtus gūstot Pjotram Zeliņskim. Pirms tam pamatlaikā poļiem vārtus guva Roberts Levandovskis un Pavels Všoleks, bet maltiešiem izcēlās Irvins Kardona un Tedijs Teuma.
G grupā pēc astoņām spēlēm Nīderlandei bija 20 punkti, Polija sakrāja 17 punktus, Somijai bija desmit punkti, Maltai - pieci, bet Lietuva ciklu noslēdza ar trīs punktiem. Vēl pirmdien Horvātija, kas jau nodrošinājusi vietu finālturnīrā, viesos ar 3:2 (1:2) uzvarēja Melnkalni.
Milutins Osmajičs un Nikola Krstovičs deva Melnkalnei vadību ar 2:0, taču turpinājumā vārtus guva tikai pretinieki - Ivans Perišičs ar 11 metru soda sitienu, kā arī Kristijans Jakičs un Nikola Vlašičs.
Čehi, kuri piedalīsies pārspēlēs, mājās ar 6:0 (5:0) sagrāva Gibraltāru. Čehiem vārtus guva Davids Doudera, Tomāšs Horijs, Vladimīrs Coufals, Adams Karabecs, Tomāšs Součeks un Robins Hranāčs. L grupā Horvātijai bija 22 punkti, Čehija guva 16 punktus, Fēru salas - 12, Melnkalne - deviņus, bet Gibraltārs palika bez punktiem.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā. Finālturnīram jau kvalificējušās 34 izlases. 2026. gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.