Par NHL aizvadītās nedēļas pirmo zvaigzni atzīts "Stars" uzbrucējs Robertsons
Par Nacionālās hokeja līgas (NHL) aizvadītās nedēļas pirmo zvaigzni atzīts Dalasas "Stars" uzbrucējs Džeisons Robertsons.
Otrās zvaigznes gods ticis Detroitas "Red Wings" uzbrucējam Aleksam Debrinkatam, bet par trešo labāko spēlētāju atzīts Vankūveras "Canucks" aizsargs Kvins Hjūzs.
Robertsons aizvadītajā nedēļā trīs mačos katrā iekrāja pa trīs punktiem (6+3), būdams līgas rezultatīvākais spēlētājs. Šajā sezonā viņš 19 mačos iekrājis 23 rezultativitātes punktus (9+14) un ir otrs ražīgākais dalasiešu rindās.
"Stars" uzbrucējs ir NHL vicelīderis metienos pa vārtiem (82), dala piekto vietu vairākumā iekrātajos punktos (11) un ir sestais labākais piespēlētājs vairākumā (7). Ja arī nākamajā mačā viņš tiks pie trīs rezultativitātes punktiem, tad kļūs par pirmo "Stars" hokejistu, kuram bijusi šāda četru spēļu sērija.
Debrinkats iepriekšējā nedēļā trīs spēlēs guva piecus vārtus un atdeva vienu rezultatīvu piespēli. Šosezon Detroitas komandas uzbrucējs 19 spēlēs iekrājis 21 punktu (9+12), dala trešo vietu līgā vairākumā gūtajos vārtos (6) un ir ceturtais metienos pa vārtiem (77).
Hjūzs piedalījās divās spēlēs un visus septiņus punktus nopelnīja ar rezultatīvām piespēlēm. Neskatoties uz to, ka viņš izlaida pirmās piecas no "Canucks" 20 spēlēm, Hjūzs ar 17 rezultativitātes punktiem (1+16) ir ceturtais ražīgākais aizsargs līgā.