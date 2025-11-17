Lauris Strautmanis pagājušajā vasarā arī pārstāvēja Latviju Parīzes olimpiskajās spēlēs.
Lauris Strautmanis pasaules čempionātā 25 metru distancē ar lielkalibra sporta pistoli izcīna 15. vietu
Latvijas sportists Lauris Strautmanis pirmdien Ēģiptē pasaules šaušanas čempionātā šaušanā ieņēma 15. vietu 25 metru distancē šaušanā ar lielkalibra sporta pistoli.
Sacensībās, kurās bija jāizpilda 30 šāvieni pa mērķi ar melno apli un 30 šāvieni pa īslaicīgi redzamu mērķi, Strautmanis iekrāja 575 punktus, informē Latvijas Šaušanas federācija (LŠF).
Savukārt Emīlam Vasermanim un Ernestam Erbam bija identisks punktu skaits - 565 punkti. Tomēr Vasermanim bija 16 centra desmitnieki un 24. vieta, savukārt Erbam 13 centra desmitnieki un 25. vieta.
Komandu vērtējumā Latvijas vīriešu izlase izcīnīja sesto vietu.