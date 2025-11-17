Girgensonam un "Lightning" smags zaudējums pret Bļugera pārstāvēto "Canucks"
Latvijas uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" komanda svētdien piedzīvoja zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā.
"Lightning" mājās ar 2:6 (1:0, 1:1, 0:5) zaudēja Vankūveras "Canucks" vienībai, kurai savainojuma dēļ nevar palīdzēt Teodors Bļugers.
Girgensons šajā cīņā uz ledus bija 15 minūtes un 18 sekundes, divreiz meta pa vārtiem, pielietoja divus spēka paņēmienus, bloķēja trīs metienus, zaudēja abos divos iemetienos un tika pie negatīva lietderības koeficienta -1.
Ņikita Kučerovs guva vārtus 35 sekundes pirms pirmās trešdaļas beigām, bet nākamā nogriežņa piektajā minūtē Džeiks Gencels panāca 2:0. Mača vidū Džeiks Debrasks vairākumā vienus vārtus atguva.
Trešā perioda pirmajā pusē 100 sekunžu nogrieznī "Canucks" guva trīs vārtus - vispirms vairākumu realizēja Kīfers Šervuds, pēc tam precīzus metienus pievienoja Līnuss Kārlsons un Drū O'Konors. Vēlāk Makenzijs Makeharens panāca 5:2 un ripu tukšos vārtos raidīja Markuss Petersons.
Uzvarētāju rindās ar četrām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Kvins Hjūzs.
"Lightning" ar 20 punktiem 18 spēlēs ieņem 11. vietu Austrumu konferencē, kur pirmo un pēdējo pozīciju šķir tikai 11 punkti. "Canucks" ar 20 punktiem 20 dueļos ir 12. vietā Rietumu konferencē.