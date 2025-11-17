"Hawks" bez Porziņģa izcīna piekto uzvaru pēc kārtas
Kristaps Porziņģis svētdien ceļgala sāpju dēļ nepiedalījās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, Atlantas "Hawks" komandai izcīnot piekto uzvaru pēc kārtas.
Atlantas vienība viesos ar 124:122 (25:21, 32:37, 20:37, 47:27) pārspēja Fīniksas "Suns".
Ceturtajā ceturtdaļā "Hawks" basketbolisti atspēlējās no 22 punktu deficīta un izbraukuma spēļu sēriju Rietumos noslēdza ar bilanci 4-0.Viesiem rezultatīvākais ar 27 punktiem bija Onjeka Okongvu, 26 punktus, no tiem 16 ceturtajā ceturtdaļā, guva Nikels Aleksandrs-Volkers, 25 punkti, desmit atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles bija Dželenam Džonsonam, 11+7+12 šajos statistikas rādītājos iekrāja Daisons Denielss, bet 15 punktus guva Zakarijs Risašē.
"Suns" komandā 34 punkti bija Dilonam Bruksam, 27 punktus guva Devins Bukers, bet 15 - Kolins Gilespī, kuram bija arī astoņas atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles.
"Hawks" ar deviņām uzvarām 14 spēlēs ieņem ceturto vietu Austrumu konferencē. "Suns" ar astoņām uzvarām 14 mačos ir astotā Rietumu konferencē.