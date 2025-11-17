Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova uzvar pasaules čempionāta apakšgrupā
Latvijas pludmales volejbola duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova pirmdien Adelaidē pasaules čempionātā izcīnīja pirmo vietu apakšgrupā, bet Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots ieņēma otro vietu.
Sieviešu turnīrā Graudiņa un Samoilova, kuras turnīrā izsētas ar piekto numuru, E grupas trešajā cīņā ar 2-0 (22:20, 21:15) pārspēja Itālijas pāri Džada Bianki/Klaudija Skampoli (20.).
Ar trīs uzvarām trīs spēlēs Graudiņa/Samoilova izcīnīja pirmo vietu E grupā.
Latvijas pludmales volejbolistes sestdien pirmajā spēlē ar 2-0 (21:17, 23:21) pārspēja meksikānietes Atenasu Gusmanu un Susanu Torresu (44.), bet svētdien ar 2-0 (21:18, 21:17) bija pārākas pār japānietēm Reiku Murakami un Asami Šibu (29.), izcīnot otro uzvaru pēc kārtas.
Tikmēr Pļaviņš/Fokerots, kuri turnīrā ir izsēti ar 17. numuru, H grupas noslēdzošajā mačā ar 0-2 (19:21, 12:21) zaudēja pasaules čempioniem čehiem Ondržejam Perušičam un Davidam Šveineram (8.).
Divas uzvaras trīs spēlēs latviešiem deva otro vietu apakšgrupā.
Sestdien Pļaviņš/Fokerots pirmajā mačā ar 2-0 (22:20, 21:17) apspēlēja amerikāņus Endiju Benešu un Mailsu Parteinu (32.), bet otrajā cīņā ar 2-0 (21:13, 21:11) uzvarēja Togo duetu Kofi Kotoka/Kuamivi Samani (41.).
Pļaviņam šis ir jau astotais pasaules čempionāts. Visaugstāk Pļaviņš pārī ar Jāni Šmēdiņu tika 2011. gadā Romā, izcīnot ceturto vietu, bet pārī ar Edgaru Toču 2019. gadā Hamburgā tika ieņemta dalīta devītā vieta. Pasaules čempionātos Pļaviņš ir startējis arī ar Aleksandru Samoilovu, Lauri Iecelnieku, Jāni Pēdu un Haraldu Regžu.
Fokerotam šis ir pirmais starts pasaules meistarsacīkstēs.
Līdzšinējos trīs startos pasaules čempionātos 2019. gadā Hamburgā, 2022. gadā Romā un 2023. gadā Meksikas pilsētā Tlaskalā Graudiņa un Samoilova ir finišējušas devītās.
Sacensībās gan vīriešiem, gan sievietēm piedalās 48 komandas, kas ir sadalītas grupās pa četrām komandām.
Katras grupas divas labākās vienības, kā arī četras labākās trešo vietu ieņēmējas, uzreiz iekļūs izslēgšanas cīņās. Pārējie astoņi trešo vietu ieņēmušie dueti četros pāros vienā "play-off" cīņā noskaidros pēdējos četrus izslēgšanas spēļu dalībniekus. Pēc tam sacensības turpināsies pēc olimpiskās sistēmas.
Sacensības Adelaidē beigsies šajā nedēļas nogalē.