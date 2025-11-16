Rodions Kurucs lieliski izcīna atlēkušās bumbas, tomēr "Baskonia" piekāpjas viņa kādreizējam klubam "Barcelona"
Latvijas basketbolists Rodions Kurucs svētdien Spānijas augstākās līgas (ACB) mačā izcīnīja 11 atlēkušās bumbas un guva četrus punktus, viņa pārstāvētajai Vitorijas "Baskonia" komandai ciešot zaudējumu. "Baskonia" divu Eirolīgas komandu duelī viesos ar rezultātu 83:91 (19:19, 24:20, 19:31, 21:21) zaudēja Kuruca savulaik pārstāvētajai "Barcelona" vienībai.
Kurucs laukumā pavadītajās 28 minūtēs un 44 sekundēs realizēja divus no trīs divpunktu metieniem, izpildīja vienu neprecīzu tālmetienu, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, vienreiz kļūdījās, bloķēja vienu metienu, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi, iekrāja sliktāko +/- rādītāju komandā (-13) un tika pie 14 efektivitātes koeficienta punktiem.
Latvietis viesu rindās bija labākais cīņā zem groziem, bet rezultatīvākais ar 21 punktu bija Timotijs Luvavu-Kabarro. Barseloniešiem 24 punktus guva Vils Klaibērns.
Citā spēlē Mārcis Šteinbergs guva trīs punktus un izcīnīja četras atlēkušās bumbas, Manrezas "Baxi" mājās ar 99:86 pārspējot "Lleida" komandu, kuras rindās divi punkti bija Kristeram Zorikam. Savukārt Artūrs Kurucs guva trīs punktus spēlē, kurā Lugo "Rio Breogan" viesos ar 96:83 pārspēja Sito Alonso vadīto Mursijas UCAM, bet Madrides "Real", kuras rindās šosezon spēlējis Gunārs Grīnvalds, mājās ar 82:70 uzvarēja "Bilbao".
"Real" ar sešām uzvarām septiņās spēlēs ieņem otro vietu, "Lleida" uzvarējusi četros mačos un ir septītā, "Baxi","Baskonia" un "Rio Breogan" ar trīs uzvarām ir no 11. līdz 13. pozīcijai 18 komandu čempionātā.
Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempioni kļuva Madrides "Real", kas finālsērijā ar 3-0 pārspēja "Valencia".