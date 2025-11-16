Jokičs ar “triple double” palīdz “Nuggets” uzvarēt Minesotu
Nikola Jokičs sestdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā izcēlās ar "triple double" un palīdzēja Denveras "Nuggets" tikt pie panākuma.
"Nuggets" viesos ar 123:112 (29:31, 26:29, 32:26, 36:26) pārspēja Minesotas "Timberwolves".
Uzvarētāju rindās Jokičs tika pie 27 punktiem, 12 atlēkušajām bumbām un 11 rezultatīvām piespēlēm, kamēr vēl 23 punktus guva Ārons Gordons, Tims Hārdvejs un Džamals Marejs, kurš arī iekrāja 12 rezultatīvas piespēles.
Minesotas vienībā rezultatīvākie ar 26 punktiem bija Džūliuss Rendls un Antonijs Edvardss.
"Nuggets" ar desmit uzvarām 12 spēlēs Rietumu konferencē ieņem otro vietu, kamēr "Timberwolves" ar bilanci 8-5 ierindojas septītajā pozīcijā.
Citā mačā pagājušās sezonas čempione Oklahomasitijas "Thunder" izbraukumā ar 109:96 (30:30, 25:22, 32:18, 22:26) uzvarēja Šarlotas "Hornets".
"Thunder" panākumu ar 33 punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm sekmēja Šejs Gildžess-Aleksandrs, kamēr Čets Holmgrens guva 25 punktus un izcīnīja astoņas bumbas zem groziem.
Mājinieku rindās 15 punktus guva Mailss Bridžess, bet pa 13 punktiem iekrāja Raiens Kelkbrenners, Kolins Sekstons un Musa Diabatē, kurš arī tika pie 11 atlēkušajām bumbām.
"Thunder" ar 13 uzvarām un vienu zaudējumu ir Rietumu konferences un visas līgas līdere, kamēr "Hornets" ar četriem panākumiem 13 mačos Austrumu konferencē ieņem 12. vietu.