Rožlapa: Nīderlandes basketbolistēm EČ kvalifikācijas turnīra spēlē vienīgais arguments bija soda metieni
Latvijas sieviešu basketbola izlases pretinieces Nīderlandes vienīgais arguments sestdien Rīgā Latvijas izlases uzvarā 2027. gada Eiropas čempionāta (EČ) kvalifikācijas turnīra pirmās kārtas otrajā spēlē bija 37 izpildītie soda metieni, Latvijas izlases galveno treneri Matīsu Rožlapu citē Latvijas Basketbola savienība (LBS).
Jau ziņots, ka Anetes Šteinbergas 100. spēlē Latvijas valstsvienībā Latvijas izlase pieveica Nīderlandi ar 89:62 (18:15, 25:15, 21:13, 25:19).
Latvijas basketbolistes izpildīja 24 soda metienus, grozā trāpot 19, bet pretinieces ar 37 soda metieniem guva 24 punktus.
"Izdarījām, kas bija jāizdara - spēlējām komandas basketbolu gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, agresīvi gājām uz grozu un darbojāmies aizsardzībā," saka Rožlapa, kuram tā bija pirmā uzvara Latvijas izlases galvenā trenera amatā. "Brīžiem varbūt spēlējām pārāk agresīvi - 37 soda metieni bija gandrīz vienīgais arguments, kas nīderlandietes turēja spēlē."
"Citādi viss bija kārtībā - apturējām pretinieču līderus, visas spēlētājas ar pārliecību iekļāvās cīņā un palīdzēja komandai," norāda treneris
"Prieks par komandas sniegumu. Tas bija svarīgi mums kā komandai, visas meitenes iesaistījās un deva savu pienesumu," saka Šteinberga.
"Pret fiziski spēcīgajām pretiniecēm bija svarīgi noturēt fokusu, nepieļaut kritumus, ko arī izdarījām, varbūt izņemot dažas minūtes otrā puslaika sākumā," saka jubilāre.
Otrā grupas spēlē sestdien Slovēnija viesos ar 87:65 (33:17, 14:12, 17:16, 23:20) pārspēja Igauniju.
B grupā divas uzvaras divās spēlēs ir Slovēnijai, pa vienai - Latvijas un Nīderlandes komandām, bet divi zaudējumi ir Igaunijai.
Otrdien Latvijas basketbolistes savā laukumā tiksies ar Igauniju.
Eiropas sieviešu čempionātā ir mainīta kvalifikācijas turnīra sistēma. Pirmajā kārtā 27 komandas, sadalītas septiņās grupās (sešās pa četrām un vienā pa trim komandām), šīs sezonas laikā aizvadīs divu apļu sacensības. Katras grupas divas labākās komandas, kā arī trīs no septiņām trešo vietu ieguvējām, iegūs tiesības spēlēt kvalifikācijas otrajā kārtā, kur tām pievienosies septiņas Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra dalībnieces (Spānija, Itālija, Francija, Čehija, Vācija, Turcija un Ungārija).
24 komandas 2026./2027. gada sezonā cīnīsies par ceļazīmēm uz finālturnīru, kur jau garantētas vietas ir četrām rīkotājvalstīm - Beļģijai, Lietuvai, Somijai un Zviedrijai.